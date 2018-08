Facebookova cenzura nagcev spodbudila potegavščino z inšpektorji v muzeju

"Inšpektorja družbenih omrežij" usmerjala obiskovalce

2. avgust 2018 ob 09:35

Antwerpen - MMC RTV SLO, Reuters

Večina obiskovalcev belgijskega umetnostnega muzeja je bila precej osupla, ko sta jih varnostnika usmerjala proč od golih slik flamskega mojstra Petra Paula Rubensa, pri čemer se je nato izkazalo, da gre za potegavščino z namenom protestiranja proti blokiranju podob na podlagi njihove spodobnosti, ki ga izvaja Facebook.

V videoposnetku, naslovljenem Slike Rubensa 16. stoletja proti pravilom družbenih omrežij 21. stoletja, ki ga je objavila turistična organizacija VisitFlanders, sta dva "inšpektorja družbenih omrežij", odeta v uniformi z emblemi, spominjajočimi na Facebookov logotip, v muzeju pristopila k obiskovalcem in jih povprašala, ali imajo svoje profile na družbenih omrežjih.

V primeru pritrdilnega odgovora sta namišljena inšpektorja nato zbegane obiskovalce preusmerila k slikam, na katerih ni nobene golote. "To je za vašo lastno zaščito," sta razložila in ob tem zakrila njihov pogled na sliko golih Adama in Eve, ki visi Rubensovem muzeju.

Akcija spodbudila še razkritje dejanskih prsi

Večina umetnosti željnih obiskovalcev tega muzeja v Antwerpnu je bila sicer ob njunem posredovanju precej osupla, vendar je ukrep, ki prepoveduje ogled slik, "osredotočenih na posamezne dele telesa, kot so trebuh, zadnjica ali dekolte" precej mirno sprejela. Zgolj eno obiskovalko je ukrep podžgal do te mere, da je odvihrala iz tega hrama kulture ter si ob tem dvignila majico in varnostniku razkrila lastne prsi.

Oglasi za muzej obravnavani kot pornografija

Rubens, znan po svojih poltenih ženskih aktih, je eden najbolj cenjenih baročnih slikarjev. Toda Facebookova politika blokiranja oglasov, ki prikazujejo goloto, je pomenila, da so oglasi podjetja VisitFlanders za Rubensov muzej bili deležni enake obravnave kot pornografija. Pravilnik, ki določa tovrstno klasificiranje, velja samo za oglase, in torej ne velja za slike, ki pristanejo na Facebooku kot običajne objave.

"Oglaševalci morajo slediti obsežnejšim pravilom kot navadni uporabniki, saj so njihova sporočila deležna proaktivnega poriva, v nasprotju s tem, da se na primer vi kot uporabnik sami odločite, ali boste sledili strani Rubensovega muzeja na Facebooku," je glede situacije razložila tiskovna predstavnica Facebooka. Turistična organizacija VisitFlanders pa je ob tem sporočila, da so v stiku s platformo, da bi razrešili to njim neljubo situacijo.

Več odmevnih zapletov z objavo golote

Leta 2016 je Facebook spremenil svojo prvotno odločitev, da umakne s Pulitzerjevo nagrado ovenčano vojno fotografijo vietnamske gole deklice Phan Thi Kim Phuc, ki beži ob napadu z napalmovo bombo. Prav tako pa sta spora okoli objave slike Izvor sveta Gustava Courbeta in oblinastega kipca, znanega kot Willendorfska Venera med bolj znanimi primeri vprašanj okoli cenzure golote na Facebooku.

P. G.