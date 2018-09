Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Laibach se vrača na oder poletnega gledališča Križank, tokrat v sodelovanju z enim večjih orkestrov v Ukrajini, ki je znan tudi daleč prek njenih meja, Filharmoničnim orkestrom iz Lvova. Na sporedu bo tudi orkestralna predelava Laibachove avtorske glasbe za predstavo Tako je govoril Zaratustra novomeškega Anton Podbevšek teatra, v režiji Matjaža Bergerja; uspešno so jo izvajali na razprodani dvomesečni turneji po Evropi. Foto: Miro Majcen Mladen Dolar in Henrik Joker Bjerre bosta svojo javno debato zasidrala okrog fatalne moči govoric. Pogovor bo izhajal iz nekaterih historičnih primerov: procesa proti Sokratu in dejstva, da je obtožnica nastala na podlagi govoric in klevet; Shakespearjevih govorov o pogubni moči klevetanja; Cervantesovega satiričnega Pogovora psov, kjer je navržena teorija, da so govorice nemara temeljna funkcija jezika. Foto: Indigo Experimental Jetset je neodvisni studio za grafično oblikovanje s sedežem v Amsterdamu; leta 1997 so ga ustanovili Marieke Stolk, Erwin Brinkers in Danny van den Dungen, ki so še vedno njegovi člani. Ukvarjajo se s tiskovinami in instalacijami in situ, svojo metodologijo pa opišejo kot »spreminjanje jezika v predmete«. Za festival Indigo pripravljajo predavanje, na katerem bodo predstavili svoje več kot 20-letno plenjenje ostankov modernizma, postpunka in popularne kulture. Foto: Indigo Sorodne novice Festival Indigo: Ne vemo več, kaj je resnično in kaj ni Neustrašen začetek novega festivala sodobnih idej Indigo Indigo: jeseni bo v prestolnici zaživel festival sodobnih idej Dodaj v

Festival idej si bo brusil zobe ob govoricah

Festival Indigo na Trgu francoske revolucije in na ulicah, ki ga obkrožajo

5. september 2018 ob 09:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trg francoske revolucije in okolico bo danes oživil festival sodobnih idej Indigo. Potem ko je lani ponudil razmislek o lažeh in resnicah, se bo v svoji tretji izdaji osredotočil na govorice in njihove posledice.

Ustvarjalni premislek o osrednji temi bo delil skozi razstave, koncerte, predstave, predavanja in pogovore z domačimi in tujimi umetniki ter teoretiki.

Festival bo po besedah Marka Maršićevića iz organizacijske ekipe do 7. septembra na Trgu francoske revolucije, na Križevniški, Gosposki, Gregorčičevi in Vegovi ulici ter Novem trgu, kjer so institucije nacionalnega pomena, povezal vse tri sektorje v kulturi: javnega, nevladnega in zasebnega. Zastavili so ga kot slovenski festival z močno regionalno zasedbo pa tudi sodelujočimi iz Evrope in sveta.

"Lažne novice" so se zasidrale v kolektivno zavest

Ker gre za festival sodobnih idej, si vsako leto izberejo geslo, za katero menijo, da trenutno odmeva v družbi. Za letos so tako izbrali govorice, kar je po njegovem mnenju trenutno "velika tema na svetu" zaradi lažnih novic (fake news), ki so postale "trend, ki se dogaja predvsem v politiki, pa tudi v vsakdanjem življenju". Ta fenomen bodo prevprašali skozi umetniški pristop.

V festivalskem katalogu govorice opredeljujejo kot "tiho silo, ki vpliva na javno mnenje in vedenje". Govorice "so o vsem in vsakomer in večja kot je negotovost, bolj so prisotne. In bolj kot so škandalozne, hitreje se sprožijo, se širijo in jih je nemogoče zajeziti. Njihove posledice pa so nepredvidljive. Hote ali nehote smo del njih in tičejo se nas vseh. Govorice so politika, govorice so blago, govorice so moč, govorice so orožje."

Slovenski filozof Mladen Dolar in njegov švedski kolega Henrik Joker Bjerre bosta na fatalno moč govoric pogledala skozi zgodovinsko perspektivo od Sokrata prek Cervantesa do govoric, ki jih širijo politiki ali tisti, ki obvladujejo današnji čas in prostor.

Na temo oblikovanja, povezanega z govoricami, bo predaval oblikovalski kolektiv iz Amsterdama Experimental Jetset, med gostujočimi predavatelji pa bosta tudi portugalski grafični oblikovalec in ilustrator Braulio Amado ter angleški oblikovalec, predavatelj in pisatelj James Langdon.

Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana Blaž Peršin, ki je prav tako član organizacijske ekipe, bo zanimiv tudi pogovor z irsko pisateljico Angelo Nagle, "ki jo je slovenski filozof Slavoj Žižek označil za enega najbolj perspektivnih mislecev današnjega časa". Objavila je knjigo, v kateri se ukvarja z vprašanji govoric, laži in resnic.

Gledališki del festivala bo med drugim ponudil predstavo režiserja Kokana Mladenovića Jami distrikt, ki je prejela sedem nagrad na srbskem Sterijinem pozorju, in predstavo Naš razred Tadeusza Slobdzianeka v režiji Nine Rajić Kranjac o judovskih odnosih na Poljskem.

Glasbeni del pa bosta zaznamovala alternativni duo Damirja Martinovića - Mrleta in Ivanke Mazurkijević ter v sodelovanju s Festivalom Ljubljana koncert zasedbe Laibach s Filharmoničnim orkestrom iz Lvova. Zasedba je na pobudo Inštituta Adama Mickiewicza pripravila edinstveno interpretacijo "Simfonije št. 3" poljskega skladatelja Andrzeja Panufnika, imenovane tudi "Sinfonia Sacra". Slovi kot eno najbolj dostopnih in priljubljenih skladateljevih del in temelji na prvi znani poljski himni, "Bogorodici".

A. J.