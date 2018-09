Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Posebnost Plavajočega gradu je izvirna ureditev prostora. Scenografi so letos obzidja, izvire, drevesa, čolne, dvorane, lojtrnike in kupole spremenili v 16 magičnih prizorišč, ki so jih povezovale različne svetlobne instalacije, skulpture v naravi in potujoče procesije velikih lutk. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Sorodne novice Foto: Skok v čarobni svet Plavajočega gradu Snežnik Plavajoči grad - kako infiltrirati umetnost v vsakdan Dodaj v

Festival Plavajoči grad pregnan z gradu Snežnik

Prostore so imeli v brezplačnem najemu

6. september 2018 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik in festival Plavajoči grad morata po dveh letih zapustiti grajske pristave – tako je odločilo ministrstvo za kulturo, ki ima Snežnik v lasti. Več tisoč ur prostovoljnega dela, tisoč petsto gostujočih umetnikov in pester nabor dejavnosti bo gotovo pustilo velik pečat tako v lokalnem kot mednarodnem prostoru.

Pred desetletjem z več milijoni evrov prenovljene pristave z luksuznimi apartmaji in poročno dvorano so dolgo samevale – in očitno bodo spet samevale tudi v prihodnosti. Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, ki je tam v preteklih dveh letih v sodelovanju z različnimi umetniki pripravilo številne koncerte, lutkovne predstave, literarne večere in delavnice, je imelo del prostorov v brezplačnem najemu, zdaj pa se mora izseliti. Predsednica društva Nataša Mele ob tem opozarja: "Sprejeli bi, če bi nam rekli, da čez mesec ali tri prihaja nov najemnik, ki ima z lokacijo take ali drugačne načrte. Ampak v resnici nas mečejo ven, ne da bi imeli kakršno koli alternativo ali rešitev za naprej."

Lutkar Matija Solce, idejni oče mednarodnega festivala Plavajoči grad, ki je lani in letos s 300 nastopajočimi pritegnil več kot pet tisoč obiskovalcev, dodaja: "Prostore smo že izpraznili, kulturni program pa bomo nadaljevali kot društvo ljubiteljev gradu Snežnik. Je pa malo absurdno, da bomo to morali početi v drugem okolju ali pa morda celo v tujini, ne vem."

Zgrožen je tudi župan občine Loška dolina Janez Komidar: "Če iščejo potencialnega zasebnega ponudnika, zakaj mečejo kulturnike ven, da bodo v vmesnem času objekti spet samevali in propadali?"



Z ministrstva za kulturo so pisno sporočili, da društvo prostorov ni imelo v najemu, temveč jih je lahko zgolj uporabljalo za prireditve, še poroča Radio Slovenija. Ker si želijo, da bi grajski kompleks živel, skušajo najti tudi pravno-formalno sprejemljivo rešitev, hkrati pa si prizadevajo, da bi v pristavah uredili predvsem kuhinjo in trgovino, kar bi omogočilo boljše pogoje prihodnjim najemnikom objekta.

A. J., Marko Škrlj, Radio Slovenija