Foto: Mogočni lev iz Palmire spet rjovi

Mogočni lev iz Palmire spet rjovi

Azil je dobil v Damasku

3. oktober 2017 ob 15:27

Damask

Dva tisoč let star kamniti kip mogočnega leva, ki je bil močno poškodovan v napadu IS-ja na Palmiro, ima za seboj temeljito restavracijo. (Začasni) dom je dobil v Damasku.

Kip Leva iz Al Lata je le eden izmed spomenikov, ki so jih islamski skrajneži poškodovali med svojim pustošenjem po Palmiri v osrednji Siriji; v šestletni vojni so džihadisti starodavno mesto že dvakrat iztrgali iz rok sirske vojske. 15-tonski lev je bil žrtev prve invazije v letu 2015. Naslednje leto, ko so sirske oblasti (s pomočjo ruske vojske) znova prevzele oblast nad mestom, so spomenik preselili v Damask.

"To je izjemen kip, kakršnih v Palmiri ni več," je posebej poudaril poljski arheolog Bartosz Markowski, ki je bil na čelu dvomesečne restavracije. V kipu, kot ga vidimo danes, je približno 50 odstotkov originala. "Šlo je za mednarodno prepoznaven simbol Palmire, ki je stal pred muzejem. Vsak turist, ki je obiskal mesto, se je slikal z njim." Obnovo je financiral Unesco.

Na kip, ki je visok skoraj tri metre in pol (345 cm), so poljski arheologi prvič naleteli med izkopavanji okrog templja Al Lat v Palmiri leta 1977. Monument bo odslej in "do nadaljnega" razstavljen v Narodnem muzeju v Damasku. Direktor urada za antikvitete Mahmud Hamud sicer ne izključuje možnosti, da ga bodo kdaj vrnili v Palmiro.

Džihadisti so med svojim prvim prevzemom oblasti v Palmiri porušili tudi sloviti slavolok zmage, enega izmed zaščitnih znakov mesta. Ko so vdrli drugič, decembra lani, je uničenje doletelo še Tetrapilon, konstrukcijo iz 16 stebrov iz obdobja vladavine rimskega cesarja Dioklecijana v 3. stoletju. Preden so bili v marcu še drugič izgnani iz mesta, so hudo poškodovali tudi rimski amfiteater iz 1. stoletja.

