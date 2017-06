Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Francoski ulični umetnik se na svoji spletni strani pohvali, da je v 71 mestih po vsem svetu pustil že okrog 3500 grafitov - nekaj jih tudi v Ljubljani. Koliko ste jih že opazili? Foto: Wikimedia Commons / Yamen Pikselizirani mozaik Andyja Warhola, s katerim se je Space Invader "podpisal" v New Yorku. Foto: EPA

Invazija pikslov na Malago, škof je ogorčen

Space Inveder pustil svojo sled v Andaluziji

2. junij 2017 ob 18:52

Malaga - MMC RTV SLO

Francoski ulični umetnik, znan po svojih barvitih mozaikih v slogu kultne arkadne igre Space Invader, od katere si je izposodil tudi ime, je svojo sled pred časom pustil tudi v Ljubljani. No, v Španiji je očitno manj dobrodošel: za platno si je izbral napačen zid.

Lokalne oblasti v Málagi, turističnem obmorskem letovišču na jugu Španije, so v teh dneh zaposlene s primerom Space Invaderja: eden od njegovih barvitih, prepoznavnih mozaikov se je pojavil na zidu škofijske palače.

Francoski ulični umetnik se na svoji spletni strani pohvali, da je v 71 mestih po vsem svetu pustil že okrog 3500 grafitov. Projekt Space Invader, ki ga je začel daljnega leta 1998, je posvečen "osvobajanju umetnosti izpod jarema odtujitve, ki jo povzročajo muzeji in inštitucije. Gre pa tudi za osvobajanje space invaderjev z ekranov računalniških iger, daj ih pripeljemo v resnični svet."

Plesalka flamenka, ki buri strasti

Za Španijo se je potrudil z andaluzijsko tematiko: v svojem tipičnem pikseliziranem slogu je ustvaril plesalko flamenka. Umetnina ni ostala neopažena: malaška škofija ni izdala dovoljenja za ustvarjanje na zidu palače, so poudarili v izjavi za medije.

"Škof Málage ne postavlja pod vprašaj umetniške vrednosti dela," so posebej poudarili. "Verjame pa, da pročelje palače, ki je kot kulturni spomenik zavarovana z zakonom, ni primerno mesto zanjo." Mestne oblasti so zato že prosili, naj grafit odstranijo. "V škofiji upamo, da se bo kmalu ukrepalo v zvezi z vizualnim onesnaženjem stavbe," so pristavili.

Župan Francisco de la Torre je že komentiral, da bo počakal na mnenje kulturnega urada regionalnih oblasti. Čeprav obljublja, da bo mestni svet "storil, kar bo potrebno", pa bi rad opozoril, daje mozaik vendarle "delo priznanega umetnika, ki ima določeno vrednost", ki bi potencialno lahko koristila turističnemu mestu.

Po poročanju španskega časnika El País se je Invaderjev mozaik pojavil še na eni stavbi pod kulturno zaščito v mestu. "Za vsako intervencijo v zvezi z zavarovano stavbo je potrebno dovoljenje," je nedvoumno zatrdila Monsalud Bautista, regionalna delegatinja za kulturo. Vsako nepooblaščeno akcijo bodo sankcionirali, obljublja.

Naredil se je ... Francoza

Seveda pa ni rečeno, da bo umetnik v resnici kdaj odgovarjal za svoj "vandalizem". Space Invader, ki svoje ustvarjanje primerja z "urbano akupunkturo", se je oklical za UFA, Unidentified Free Artist (Neidentificiranega svobodnega umetnika). Svojo pravo identiteto skriva za psevdonimom in masko.

Arte callejero por las calles de Málaga con Invader #streetart #malaga #poliedricom #flamenca #pixel #estoMola #santamaria #photooftheday #invader A post shared by Poliédricom (@poliedricom) on Jun 1, 2017 at 12:27am PDT

A. J.