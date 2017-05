Iz francoskega muzeja ukradli krono z dragulji iz 19. stoletja

Vrednost krone ocenjena na okoli milijon evrov

15. maj 2017 ob 21:50

Lyon - MMC RTV SLO

Krona iz 19. stoletja s skoraj 1.800 dragimi kamni, vredna okoli milijon evorv, je bila v noči na soboto ukradena iz muzeja sakralne umetnosti v baziliki Fourviere v francoskem Lyonu.

Tolovaji so v baziliko vlomili v noči iz petka na soboto, pri čemer jim je uspelo onesposobiti tehnično sofisticiran varnostni sistem, so pojasnili v muzeju Fourviere. Odnesli so glavni eksponat zbirke Krono device, ki je bila narejena leta 1899 s 1.791 dragimi kamni in biseri, ki so jih podarile dobro stoječe družine tistega časa v mestu Lyon, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Vrednost krone je ocenjena na malce več kot milijon evrov. Na srečo so raziskovalci lani popisali popolnoma vsak posamezen dragi kamen, tako da bo to gotovo pomagalo pri iskanju posameznih delčkov krone, ki jih bodo roparji poskušali prodati in spraviti v obtok.

Roparji so odnesli še dva predmeta iz muzejske stalne zbirke, in sicer kelih in prstan. Muzejska zbirka predstavlja zaklade iz bazilike, ki so reprezentativni pokazatelj dela zlatarjev 19. in 20. stoletja. Do konca kriminalistične preiskave bo muzej ostal zaprt.

G. K.