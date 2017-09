Izkopali najspektakularnejši rimski mozaik zadnjih 50 let

Mozaik je bil narejen okoli leta 380

7. september 2017 ob 21:40

Berkshire - MMC RTV SLO

Enega najveličastnejših rimskih mozaikov so našli med arheološkim izkopavanjem na polju pri vasi Boxford v okrožju Berkshire. Strokovnjaki trdijo, da gre za najrazburljivejšo najdbo zadnjih 50 let v Združenem kraljestvu.

Izredno detajlni mozaik, ki med drugim prikazuje grškega junaka Belerofonta na krilatem konju Pegazu, so strokovnjaki datirali okoli leta 380. Izkopali so ga v okviru prostovoljnega arheološkega projekta s pomočjo prostovoljcev in lokalnih zgodovinarjev v okviru projekta Boxford Heritage. Projekt, ki traja že vse od leta 2011, bi se končal vsega dva tedna po odkritju mozaika, tako da so raziskovalci razburljivo najdbo odkrili zadnji hip, je poročal TheTelegraph.

Prostovoljci so pod budnimi očmi strokovnjakov v zadnjih treh poletjih izkopali ostanke ogromne rimske vile z mozaikom, kopališče in kmetijsko poslopje. "Brez kakršnega koli dvoma je to najrazburljivejši mozaik, kar smo jih našli v Britaniji v zadnjih 50 letih," je dejal Anthony Beeson, strokovnjak za klasično umetnost.

Vodja izkopavanj iz arheološkega centra Cotswold Neil Holbrook je pojasnil: "Gre za enega najboljših klasičnih rimskih mozaikov iz 4. stoletja, ki smo jih kadar koli našli v tej državi, jasno je, da se je lastnik vile izredno zanimal za grško in rimsko mitologijo." Tako profesionalci kot prostovoljci si bodo po njegovih besedah za vedno zapomnili čudovit trenutek odkritja, saj gre za kulturni spomenik nacionalnega pomena.

10 metrov dolg mozaik

Mozaik je pravokotne oblike, dolg približno 10 metrov, na vsaki strani pa ima pol metra mejne površine iz rdečih strešnikov, narezanih v kocke, ki tvorijo mejni pas med mozaikom in notranjo steno vile. Za zdaj so sicer odkrili šele eno stran mozaika, a raziskovalci so prepričani, da je celotna površina izvrstno ohranjena.

Joy Apppleton, organizacijski vodja projekta Boxford Heritage: "Tako presunljivega odkritja si nismo obetali, ko smo začenjali projekt. Dela je bilo veliko in več kot 50 prostovoljcev je imelo velik delež zaslug za uspeh. Steve Clark in Lindsey Bedford iz berkshirske arheološke raziskovalne skupine sta s pomočjo Matta Nichola pomagala nam zelencem. Skupaj smo odkrili mozaik nacionalnega pomena, kar je najboljši mogoč konec projekta".

G. K.