Izraelski arheologi odkrili pol milijona let staro najdišče, ležeče tik ob glavni avtocesti

Morda sezonski "raj" homo erectusa

8. januar 2018 ob 21:17

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Izraelski arheologi so sporočili, da so odkrili redke ostanke naselbine, ki so stari približno pol milijona let, najdišče pa leži tik ob sodobni in zelo prometni avtocesti ter je bilo le nekaj metrov pod zemljo.

Arheologi predvidevajo, da je bilo najdišče ob kraju Jaljulija, ki ima okoli 10.000 prebivalcev in leži severovzhodno od Tel Aviva, nekoč neke vrste "raj" za prazgodovinske lovce in nabiralce, saj naj bi bili prisotni tako reka, ki je tekla od vzhoda proti zahodu, kot tudi rastlinje in izobilje živali.

Tudi izobilje kremenovih pestnjakov

Odkrili so tudi na stotine pestnjakov različnih oblik in velikosti, v večini izdelane iz kremena, tega pa naj bi na to lokacijo naplavila reka, ki je tekla skozi to krajino. Gre za orodje - nekakšne sekirice brez ročajev -, ki je bilo oblikovano tako, da se je prilegalo pesti, v večini pa so ga uporabljali za boj in lov. Pestnjake so izdelovali s klesanjem enega kamna z drugim, poleg kremena so izdelani tudi iz lesa ali kosti.

Na najdišče so naleteli med izkopavanji, ki so jih začeli že lani, tik ob avtocesti, eni najpomembnejših v Izraelu, so sporočili z izraelske agencije za starine (Israel Antiquities Authority - IAA).



Starodavno najdišče skoraj tik pred nosom

"Težko je verjeti, da je ta starodavna krajina med Jaljulijo in avtocesto 6, ki je stara približno pol milijona let in je bila zgolj pet metrov pod površjem, tako neverjetno dobro ohranjena," je v izjavi za javnost dejal Ran Barkai, predstojnik oddelka za arheologijo na univerzi v Tel Avivu, ki je sodeloval pri izkopavanjih.

Tamkajšnja izkopavanja so začeli zaradi gradbenih načrtov na območju, stisnjenem med avtocesto in poseljeno območje kraja Jaljulija, kar pa je zahtevalo predhodno arheološko odobritev, so še sporočili z agencije za starine.

Poletna ali zimska rezidenca?

Dodal je, da "je bilo tukaj za ljudi kot v raju, zato so se sem vračali znova in znova". Živali pa naj bi sem hodile prav zaradi reke, v kateri so se napajale. Najdišče povezujejo s homo erectusom, neposrednim prednikom današnjega človeka. Po mnenju agencije so se prazgodovinski ljudje morda na to območje vračali kot del sezonskega cikla.

Sčasoma pride tudi napredek

To nekdanjo naselbino so skozi tisoče in tisoče let prekrivale plasti zemlje in v profilu usedlin so dobro vidne različno stare usedline. In prav glede na te raznolike plasti arheologi sklepajo, da se je homo erectus sem vračal skozi čas, iz raznolikosti plasti pa sklepajo tudi na določen napredek, ki je prihajal skozi čas.

P. G.