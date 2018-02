Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Na sliki Rilde Paco je Devica Marija pomanjkljivo oblečena in stoji pred tremi liki karnevala v Oruru, ki so odeti v značilna festivalska oblačila ter plešejo in slavijo devico, medtem ko dva od njih dvigata v zrak steklenici z alkoholom. Foto: Twitter Umetnica Rilda Paco se je hitro odzvala z zagovorom svojega dela in vztraja, da je bilo napačno razlagano in vzeto iz konteksta. S svojo upodobitvijo je med drugim skušala kritizirati lažne podanike, ki uporabljajo podobo device Marije v lastno korist. Foto: Youtube Pred leti je slovensko katoliško javnost razburil umetniški tandem Eclipse s performansom 11 In emotion we break, v katerem sta se umetnici naslonili na gotski kip Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori. Na za svoje delo značilen mehkopornografski pristop je ena izmed umetnic nastopila kot Marija in izpovedovala izkušnjo iskanja ljubezni ter ponudila zavetje svojim nekdanjim ljubimcem. Foto: Eclipse Še primer s slovenskih tal: album skupine Strelnikoff iz leta 1998, natančneje naslovnico albuma Bitchcraft, za katero so glasbeniki leta 1998 izbrali upodobitev brezjanske Marije Pomagaj, ki so jo predelali in ji v naročje namesto Jezusa položili podgano. Foto: Discogs Dodaj v

Izzivalno oblečena devica Marija izzvala bes dela bolivijske družbe

Z bolivijskim karnevalom povezan lik device Marije

26. februar 2018 ob 20:46

Oruro - MMC RTV SLO

Upodobitev device Marije, ki jo je bolivijska umetnica Rilda Paco med drugim z namenom opozarjanja na slabo ravnanje z ženskami na svoji sliki oblekla v rdeče spodnje hlačke in ji nadela črne samostoječe nogavice, je razbesnela del bolivijske družbe in umetnico posledično prisilila, da javno brani svoje delo.

Tudi bolivijski funkcionarji so obsodili to "škandalozno" upodobitev device Marije, zavetnice rudniških jaškov v Oruru, saj po njihovem mnenju sramoti narodovo zavetnico, ki je že več stoletij predmet čaščenja.

Napačno razlaganje upodobitve

Več kot 200 let star karneval v Oruru v Boliviji je namreč religiozne narave in je tako povezan z mnogo legendami. Ena izmed njih pravi, da se je leta 1756 na steni enega izmed tamkajšnjih rudniških jaškov čudežno pojavila upodobitev device Marije in od takrat karneval posvečajo tej zavetnici, vendar je dandanes za mnoge to priložnost za ne prav poduhovljeno obnašanje.

Umetnica Rilda Paco se je hitro odzvala z zagovorom svojega dela in vztraja, da je bilo napačno razlagano in vzeto iz konteksta, navaja spletna stran televizije Telesur.

Razžalitev, diskreditacija, želja po uničenju ...

"Menimo, da gre za razžalitev prebivalcev Orura in narodnih verskih skupin," je dejal German Navia, občinski sekretar Orura, pristojen za kulturo. Dodal je, da je devica Marija spoštovana po vsej Boliviji ter da je osrednji predmet njihove kulture in legend. "Kako lahko žalimo našo zavetnico, nedopustno je, da bi jo žalili na ta način ... Ne sprejemam tovrstnega žaljena naše device, naše matere," pa je dejal guverner Victor Hugo Vasquez, ki je obljubil "maksimalno sankcioniranje" storilke.

Nadalje je ministrica za kulturo Wilma Alanoca napovedala sprožitev sodnega postopka: "Začel se bo kazenski postopek za izvršitev sankcij, ustreznih tistim, ki so si upali diskreditirati našo najsvetejšo devico rudniških jaškov v Oruru in ki so delovali v smeri uničenja patrimonialnosti in nedotakljivosti orurskega karnevala."

Kritika vseprisotne objektivizacije žensk

"Ljudi, ki želijo sprožiti postopke zoper mene, moram opomniti, da nisem sama, nisem storila nobenega kaznivega dejanja, nisem morilka, nisem kršiteljica, nikogar nisem pretepla," je za lokalne medije v zagovor svojega dela dejala umetnica. Pojasnila je, da gre za stvaritev, ki naj bi bila kritika pretiranega pitja alkohola, razuzdanosti in komercializma, povezanega s tamkajšnjim kulturnim festivalom. Dodala je, da je bila njena upodobitev device Marije mišljena kot kritika vseprisotne objektivizacije žensk, ki običajno prežema karnevalske proslave.

Na sliki Pacove je Marija pomanjkljivo oblečena in stoji pred tremi karnevalskimi liki, ki so odeti v značilna festivalska oblačila ter plešejo in slavijo devico, medtem ko dva od njih dvigata v zrak steklenici z alkoholom.

Drezanje v lažno pobožnost

"Gre za protest," je še dejala umetnica. "Devica je še ena izmed žensk, ki nas zastopajo, in tako sem skušala kritizirati lažne podanike, ki jo uporabljajo v lastno korist. Ne bi se opravičevala ljudem, ki uporabljajo religijo kot izgovor, da se napijejo in se ekscesno obnašajo, ljudem, ki žalijo in želijo biti protagonisti tega dela. Opravičila bi se pravim podanikom, tistim, ki izvajajo socialno delo v imenu device."

"Molili bomo za dušo te hinavske družbe"

Seveda ima umetnica tudi svoje somišljenike v Boliviji, ki so ji tudi že izrazili podporo z besedami: "Molili bomo za dušo te hinavske družbe, ki poblazni ob pogledu na sliko 'device' v spodnjem perilu, vendar rada vidi na tisoče polgolih žensk, ki plešejo iz svoje 'vdanosti'."

P. G.