Ježkov nagrajenec Mef: Nisem takšne vrste tip, da bi jokal na papir

"Z Ježkom bi se dobro ujela"

5. november 2017 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nagrado Franeta Milčinskega – Ježka za leto 2017 je prejel "duhoviti Primorec s smislom za improvizacijo", ki v slovenskem prostoru ustvarja že več kot 40 let Drago Mislej Mef.

"Nisem navajen, da mi ljudje kar naprej dajejo roko, me pozdravljajo in objemajo. Zelo sem presenečen nad odzivnostjo ljudi zaradi Ježkove nagrade," je v oddaji Vikend paket na TV Slovenija 1, v okviru katere je prejel nagrado, Drago Mislej Mef opisal odzive ljudi, ko se je izvedelo, da je Ježkov nagrajenec za leto 2017. Na ulici so mu čestitali tudi policisti in pomožni škof, je dodal. "RTV-jevo nagrado spoštujejo vsi razen konkurenčnih medijev," se je še pošalil.

Z Ježkom nagrajeni Mef je pisec besedil popevk in glasbenik, kantavtor, avtor scenarijev različnih glasbenih prireditev in televizijskih oddaj, organizator izolskih "dogodkov z okusom", glasbenih etno-festivalov, novinar in urednik v različnih primorskih medijih, založnik in kolumnist, tenkočutni radijski kramljač, skupnostni aktivist in neumorni animator človeških duš.

Kaj bi nagrajenec rekel Ježku?

Kaj bi rekel Franu Milčinskemu – Ježku, če bi ga srečal? "Najprej bi mu rekel, naj mi podpiše tole knjigo, ki sem jo našel na bolšjem trgu, in sicer gre za 13 in eno humoresko Milčinskega iz leta 1951," je odvrnil Mef.

Žirija za podelitev nagrade Franeta Milčinskega – Ježka so sestavljali predsednik žirije Slavko Hren in člani Branka Bezeljak, Gabrijela Gruden, Metka Hojnik Verdev, Mitja Rotovnik, dr. Andrej Stopar in Andrej Vajevec. V obrazložitvi prejemnika nagrade so zapisali: "Duhovit Primorec s smislom za mediteransko improvizacijo v slovenskem kulturnem prostoru ustvarja že več kot štirideset let. Mefa odlikuje dobronamerna človeška natura. V razdejani družbeni in medijski krajini v različnih medijih govori in piše o tistem nekaj, kar se je imenovalo kolektivni duh in pripadnost. Tistem, kar nas je delalo boljše. Z zanj značilno lahkotnostjo z vsakim živim bitjem najde stik in nesebično pomaga. Vzame si čas za zgodbe drugih, njihove usode nehote najdejo odmev v njegovih besedilih."

Mef je avtor besedil številnih uspešnic skupin Prizma, Bazar, Kameleoni, Kalamari, Halo, Avtomobili, Ana Pupedan, Tabu ter pevcev in pevk, kot so Tinkara Kovač, Anika Horvat, Lara Baruca, Monika Pučelj, Bilbi, Slavko Ivančič, Tulio Furlanič in drugi. Napisal pa je tudi veliko glasbenih uspešnic, in sicer Portorož 1903, Dober dan, še zaspan, Amerika, Lahko noč, Piran, Veter z juga, Črta, Ko mene več ne bo, itd. Napisal je okoli petsto besedil zase in za druge, bil je skoraj "aboniran" na nagrado za najboljše besedilo na festivalu Melodije morja in sonca, nagradili pa so ga tudi na ponovno oživljeni Slovenski popevki.

V duhu Franeta Milčinskega Ježka

Zato se ne čudimo, od kod v njegovih besedilih lokalni "modeli" kot so Gina, Anita, Greta, Aksinija, pa Aldov avto, Marija, ki je niso našli ... ali pa pozabljeni kipar Oreste Dequel. Za razliko od mnogih, nikoli ne sili v ospredje, tudi njegova radijska in televizijska ustvarjalnost se gibljeta v duhu Franeta Milčinskega-Ježka, ki je o sebi med drugim dejal: "Jaz nisem kulturnik, sem samo neke vrste komunalna usluga, dvorni norec Njegovega veličanstva Ljudstva."

Od vseh talentov, ki mu jih je naklonila mati narava, in sicer od veščine pisanja, duhovitega pripovedovanja do igranja kitare, je prav v sočutni človečnosti nemara najbolj blizu hudomušnemu Ježkovemu duhu, njegovi prodorni misli in ironiji (nikoli pa cinizmu!), ki ga posebej časti po Franetu Milčinskem imenovana ertevejevska nagrada. "Če bi bil Ježek še vedno med nami, bi se z Mefom gotovo dobro ujela ," je zapisala žirija.

Dolgoletno kulturno delo

Po navedbah žirije so besedila, ki jih piše Mef, zapomljiva zaradi otipljive življenjskosti. Dokazal se je tudi s svojim nesebičnim organizacijskim, animatorskim in kulturnim delom v Izoli, kjer je dvanajst let organiziral in vodil Festival Mediteran. Tudi z ustvarjanjem v skupini Mef&NOB, ki nastopa v dveh izvedbah: mehkejši akustični ter večji ter trši rockovsko-jazzovski zasedbi. S prijatelji je posnel tri albume, mnoge skladbe so postale uspešnice, ubrane že skoraj dylanovsko. Ko jih s svojim raskavim glasom odpoje, jih podpre tudi z ustreznim glasbenim izrazom in vedno boljšimi aranžmaji, ki so delo skupine in koprskega producenta Andree F-ja. Nihče ne zveni kot on, kadar pripoveduje svoje zgodbe.

O tem, da je šla nagrada Franeta Milčinskega Ježka v prave roke, govori tudi njegova odločitev, saj bo denarni del nagrade namenil mladim glasbenim ustvarjalcem.

Programski svet RTV Slovenija je letos že devetindvajsetič podelil nagrado Franeta Milčinskega - Ježka.

G. K.