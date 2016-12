Kaj je do sedaj razkrila analiza najstarejših mumij na svetu?

Mumije antične civilizacije Činčoro

27. december 2016 ob 09:00

Santiago de Chile - MMC RTV SLO/STA

15 mumij antične civilizacije Činčoro, ki veljajo za najstarejše na svetu, so v čilskem Santiagu nedavno podvrgli podrobnim DNK-analizam in računalniški tomografiji. Gre za civilizacijo, ki je živela na območju današnjih Čila in Peruja in je po odkritjih raziskovalcev že pred 7.000 leti mumificirala svoje pokojnike.

Pravzaprav je njihova najstarejša mumija stara 7.400 let, kar pomeni, da so se z mumifikacijo ukvarjali že več kot 1.000 let pred Egipčani. Pripadniki civilizacije Činčoro so bili lovci in ribiči, živeli so med 10.000 in 3.400 leti pred našim štetjem na pacifiški obali Južne Amerike. Po zadnjih dognanjih so bili med prvimi ljudmi, ki so mumificirali pokojnike. Od leta 1903 so raziskovalci odkrili okoli 180 Činčoro mumij, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.

V načrtu še virtualno seciranje

Z analizami, ki so v teku, in s pomočjo sodobne tehnologije, naj bi raziskovalci uspeli rekonstruirati, kakšni so bili pripadniki te civilizacije. Dekodiranje genetskih zapisov pa jim bo v pomoč pri lažjem razumevanju skrivnosti antičnih civilizacij. Med 15 t.i. Činčoro mumijami je največ otrok in nedonošenčkov. V prvi stopnji so raziskovalci opravili računalniško tomografijo, v drugi pa bodo s pomočjo računalnika virtualno secirali mumificirana trupla.

Kot je povedal radiolog Marcelo Galvez, je njihova želja tudi odkriti način, kako bi jih ohranili takšne, kot so, za prihodnjih 500.000 let. Dodal je, da imajo velika pričakovanja tudi glede rekonstrukcije njihovih podob: "Želimo si obuditi podobe ljudi, ki so umrli pred več tisoč leti."

Dobro poznavanje anatomije

Posvetili se bodo še podrobni raziskavi postopka mumifikacije, ki so ga uporabljali pripadniki civilizacije Činčoro. Po doseganjih dognanjih naj bi zelo dobro razumeli človeško anatomijo. Sprva naj bi s trupla pazljivo odstranili kožo, nato pa še mišice. Na skelet so polagali naravne materiale, tako da so rekonstruirali telo, čez vse pa so skrbno položili kožo pokojnika ter oči, usta in lase. Obraz so nato prekrili z masko. Končni rezultat zgleda kot mešanica med človekom in kipom.

Sam proces je bil v domeni družinskih članov. Tako ima prav vsaka od mumij svojo "tehnološko in umetniško vrednost", raziskovalci so že odkrili tudi, da so pripadniki civilizacije postopek s časom izpilili, saj so mlajše mumije bolj izdelane.

P. G.