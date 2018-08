Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lani so stavbo arhitekta Henryja van de Veldeja (1863-1957), prostora šole Bauhaus, skupaj z nekaterimi drugimi arhitekturami predstavnikov Bauhasa dodali na seznam Unescove svetovne dediščine. Foto: EPA Šolo Bauhaus so ustanovil leta 1919 v Weimarju, leta 1925 so jo preselili v Dessau in leta 1932 v Berlin. Leta 1933 so jo razpustili nacisti. Foto: EPA Dodaj v

Kako je Bauhaus prišel v Weimar?

O okoliščinah, ki so v nemško mesto pripeljale druščino avantgardnih umetnikov

19. avgust 2018 ob 17:21

Erfurt - MMC RTV SLO, STA

Prihodnje leto bo minilo sto let od začetkov šole Bauhaus, pomembnega arhitekturnega in oblikovalskega poglavja, ki se je v vseh pogledih oddaljil od tedaj prevladujočih norm. Ustanovili so jo leta 1919 v Weimarju, kjer v teh dneh poteka festival pod motom v obliki vprašanja Kako je Bauhaus prišel v Weimar.

Na vprašanje skušajo odgovoriti s predstavitvijo dokumentov, redkih predmetov in umetniških del, ki pripovedujejo o času in raznoterih spremembah po koncu prve svetovne vojne, ki so porajali Bauhaus. Festival spremlja podnaslov Arhiv vročine in mraza, ki se po besedah kustosa Janeka Müllerja nanaša na vlogo sopotnikov in ustvarjalcev Bauhausa pri novi umetniški in nazorski smeri.

Festival se predstavlja na več prizoriščih Weimarja, tega pomembnega mesta Bauhausa. Visoko šolo za arhitekturo in oblikovanje je tam ustanovil arhitekt Walter Gropius. Leta 1925 so jo preselili v Dessau, sedem let pozneje pa v Berlin. Konec je šoli prinesel vzpon nacizma in leta 1933 je bila razpuščena. Tedaj se je veliko njenih članov umaknilo v tujino, poleg Gropiusa tudi arhitekt Mies van der Rohe ter slikar in grafični oblikovalec Lyonel Feininger. Med bolj znanimi člani Bauhausa so bili še kipar in slikar Oskar Schlemmer, slikar in teoretik Vasilij Kandinski in slikar in fotograf Paul Klee.

Kako proces modernizacije vključiti v oblikovanje in umetnost?

Bauhaus je povezoval družbo najbolj avantgardnih umetnikov v vlogi učencev in učiteljev, ki so vsi živeli v kampusu in ustvarjali. Bili so pionirji iskanja odgovora na vprašanje, kako proces modernizacije vključiti v oblikovanje in umetnost. Posebnost Bauhausa je bila tudi, da je šola pod eno streho združevala pedagoški proces in prakso. V stavbi so bile namreč tudi delavnice, kjer so študenti in njihovi mentorji lahko v praksi preizkusili nove ideje in tehnične rešitve, do katerih so se prikopali v teoretskem delu študija.

Festival o Bauhausu bo potekal do 2. septembra.

