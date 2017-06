Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cesarica (naziv je prejela šele po poroki s Štefanom Lotarinškim, rimskim cesarjem) je kar 40 let vladala velikemu delu Srednje Evrope in se v zgodovino zapisala kot velika reformatorka – med drugim je uvedla obvezno šolstvo, spodbujala uvajanje novih kmetijskih kultur (na primer krompirja), reformirala je vojsko in davčno politiko ter uvedla pomembne spremembe upravne in pravne politike monarhije. Foto: Narodna galerija Letos mineva 300 let od rojstva habsburške vladarice Marije Terezije, edine vladarice v večstoletni zgodovini monarhije. Ob tej priložnosti je tudi Pošta Slovenije izdala jubilejno znamko z njeno podobo. Foto: Pošta Slovenije Zgodovinar Peter Vodopivec pojasnjuje, da je uvajanje osnovne šole spodbudilo kulturno gibanje na Slovenskem, z njim pa se je začelo slovensko narodno gibanje. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako je Marija Terezija, "babica Srednje Evrope", preoblikovala življenje Slovencev?

O vlogi Marije Terezije v slovenskem prostoru tudi na mednarodnem simpoziju

8. junij 2017 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V čast Mariji Tereziji, edini ženski vladarici Habsburške monarhije s štiridesetletnim vladarskim stažem in dolgim seznamom dosežkov, v atriju ZRC poteka dvodnevni mednarodni simpozij. Na njem bodo ovrednotili predvsem cesaričino vlogo v slovenskem prostoru.

"Simpozij smo organizirali ob 300. obletnici rojstva Marije Terezije. Želimo pokazati več aspektov njenega življenja in delovanja, predvsem dolgoročnost njenih reform, kako se te kažejo še v današnjem času in kako se je ohranjal spomin nanjo skozi čas v različnih delih monarhije oz. v zdajšnjih državah," je za STA pojasnil višji znanstveni sodelavec Zgodovinskega inštituta Milka Kosa Miha Preinfalk.

Udeleženci dvodnevnega simpozija se v svojih prispevkih lotevajo rodoslovnega debla vladarice, njenega kronanja in dedne poklonitve, terezijanskih reform kot gibala sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru, spregovorili bodo o knjižni cenzuri pod njeno vladavino ter o njenih zdravstvenih reformah ter reformah Gerharda van Swietna.

In kaj je Marija Terezija kdaj naredila za nas?

Organizatorji simpozija med najpomembnejše reforme Marije Terezije, ki so jo sicer označili kot "razsvetljeno reformatorko in babico Srednje Evrope", štejejo oblikovanje državne uprave, reformiranje davčnega sistema, poenotenje kazenskega zakonika, uvedbo terezijanskega katastra, spodbujanje domačega gospodarstva, naborni vojaški sistem, uvedbo obveznega osnovnega šolstva, spodbujanje izobraževanja in izboljšanje položaja kmetov.

V spomin Slovencev se je vtisnila zlasti z reformo šolstva. Zgodovinar Peter Vodopivec pojasnjuje, da je uvajanje osnovnih šol spodbudilo kulturno gibanje na Slovenskem, z njim pa se je začelo slovensko narodno gibanje. "Igor Antič v uvodu v biografijo Marije Terezije nemškega avtorja Franza Herreja pravi, da je Marija Terezija med tistimi habsburškimi vladarji, ki so tudi na slovenskih tleh pustili najgloblje sledi," je poudaril Vodopivec.

Po njegovi oceni je simpozij "pomemben dodatek k našemu poznavanju in tudi drugačnemu odnosu do habsburške monarhije", na njem pa bodo, kot je še pojasnil, obravnavali zlasti njeno osebnost in vlogo pri terezijanskih reformah, "ki so bistveno preoblikovale habsburško državo".

Strateško je znala poročati svoje potomce

Marijo Terezijo so kot "babico Srednje Evrope" po besedah Preinfalka označili zaradi njene ženitovanjske politike, ki jo je izvajala s svojimi otroki. "S pametno in včasih tudi do otrok nasilno ženitovanjsko politiko ji je uspelo, da je ime Habsburg razširila po celotni Srednji Evropi," je pojasnil in dodal, da je svoje otroke poročala z otroki svojih nekdanjih nasprotnikov. "Pokazalo se je, da ima gene v vseh pomembnih srednjeveških plemiških rodbinah, poleg Habsburžanov seveda, ki so krojile usodo Srednje Evrope," je še poudaril.

Preden so obstajali tabloidi ...

Zgodovinskih dejstev o Mariji Tereziji je kar nekaj, a hkrati ostaja veliko stvari še neznanih. "V zvezi z Marijo Terezijo se je ohranilo veliko legend, denimo ta, kako se je sprehajala po parku in tam srečala beračico in podojila njenega otroka," je izpostavil Preinfalk, a ob tem opozoril, da so bile take zgodbe predvsem "v službi piarja". Da bi dosegla svoje cilje, se je želela predstaviti kot zelo materinska, čeprav je po besedah Preinfalka sicer "delovala zelo po moško".

A. J.