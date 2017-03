Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nekateri prebivalci mesta mrtvih upajo, da bo ulična umetnost k njim pritegnila več turistov: turizem je za Egipt ključnega pomena, a se še ni postavil nazaj na noge po vstajah leta 2011, ki so zrušile Hosnija Mubaraka, in sledečih letih nestabilnosti. Foto: Reuters "Frankie the mouse", ki ga vidite na fotografijah, je delo poljskega uličnega umetnika, ki se predstavlja s psevdonimom Franek Mysza. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako je ulična umetnost pripeljala življenje v Mesto mrtvih

Poljakinja na čelu mednarodnega umetniškega projekta

2. marec 2017 ob 20:41

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters

Dolgo ovinkasto cesto, ki vodi v Mesto mrtvih, del kaira, straži orjaška sfinga, ki pa ni podobna tisti slavni v Gizi. Ta sfinga je vrsta mačke in je naslikana na steno.

Obiskovalca pot odpelje v stavbni kompleks iz 15. stoletja, Unescov spomenik svetovne kulturne dediščine, ki v zadnjih letih doživlja preporod kot umetniško središče. Na notranjem dvorišču, kjer lokalni mulci ponavadi igrajo nogomet, se bohoti velik prizor stripastega mišaka, ki ima na povodcu eksotično mačko.

V nekoč puščobno nekropolo je življenje in barve vdahnila prav umetnost - vsa dela so del dolgoročnega projekta poljske arhitektke Agnieszke Dobrowolske. Svoja prizadevanja je naslovila Outside In: the Art of Inclusion (Od zunaj navznoter: Umetnost vključevanja).

"Radi bi združili starodavno dediščino, vso tradicijo tega kraja, in pa sodobno umetniško ustvarjalnost ter različne kulturne prireditve, ki bodo promovirale raznolikost. Staro sreča novo, življenje in smrt se srečata v mestu mrtvih, kjer se lahko zbiramo ter si izmenjujemo ideje Vzhoda in Zahoda," je svoj credo povzela Dobrowolska.

Svoje delo je začela kot projekt konzervacije oz. obnove za kompleks, ki vključuje močejo, šolo in ostanke korita za vodo; sčasoma se je razrasel v iniciativo, v okviru katere vabi umetnike z vsega sveta, naj se pridejo vključit v skupnost in ustvarjajo dela, prežeta z lokalno kulturo. Iniciativo v veliki meri finančno podpira Evropska unija.

Gostujoči avtorji so doslej ustvarili že murale, mozaike, kipe, grafite in performanse. "Frankie the mouse", ki ga vidite na fotografijah, je delo poljskega uličnega umetnika, ki se predstavlja s psevdonimom Franek Mysza.

"Ekscentriki", ki pa jih skupnost sprejme

"Ti ljudje so v očeh skupnosti ekscentriki, ki so prišli sem delat nekaj neobičajnega. Ampak ko se lotijo svojega dela na javnih prostorih, jih lokalci nenehno zalagajo s čajem in pecivom, vključijo svoje otroke in skušajo prispevati, kakor pač lahko," pravi Poljakinja. Eden od gostujočih umetnic je otroke prosila, naj iz iz gline naredijo kipce , ki bi jih vzeli s seboj na dolgo potovanje. Nastale krokodile, kače in mačke je razstavila skupaj s svojimi skulpturami.

Nekatere družine v nekropoli, ki je odmaknjena od vrveža in hrupa egiptovske 20-milijonske prestolnice, živijo že tri ali več generacij. Številni med njimi so tudi sami obrtniki, ki svoje male umetnine prodajajo turistom na osrednji tržnici Khan al-Khalili. "Taka umetnost pa je nekaj novega in je pomembna za razvoj otrok. Nekateri jo sprejmejo, drugih ne zanima, ampak nihče je ne vandalizira," je za tiskovno agencijo Reuters povedal Mohamed El-Assal, ki ima v tej četrti svojo trgovino.

Prebivalci Mesta mrtvih upajo, da bo ulična umetnost k njim pritegnila več turistov: turizem je za Egipt ključnega pomena, a se še ni postavil nazaj na noge po vstajah leta 2011, ki so zrušile Hosnija Mubaraka, in sledečih letih nestabilnosti.

A. J.