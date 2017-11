Kako lahko nacionalni Center za kreativnost doprinese h kulturnemu in kreativnemu sektorju?

V četrtek se v MAO začne otvoritvena konferenca

15. november 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V poletnih mesecih je začel delovati nacionalni Center za kreativnost, katerega namen je med drugim vzpostavitev podpornega okolja za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji.

Center za kreativnost (CzK) deluje pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO). V preteklosti je ministrstvo za kulturo namreč pozvalo MAO, da pripravi projekt CzK. Projektno dokumentacijo so pripravljali približno poldrugo leto, konec maja je služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila izvajanje projekta in konec julija so sklenili pogodbo z ministrstvom za kulturo, ki je tudi organ upravljanja projekta.

Kateri so aktualni projekti na tem področju?

Po besedah vodje centra Anje Zorko je bilo za zdaj veliko "dela v ozadju". Prvi vidnejši dogodek, ki ga pripravljajo v okviru CzK-ja je tridnevna otvoritvena konferenca, ki se bo začela v četrtek. Ta bo ponudila vpogled v nekatere aktualne projekte s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) in bo na nek način poklon temu sektorju pri nas. Celoten program konference si lahko pogledate tukaj.

S konferenco želijo pridobiti tudi odzive deležnikov, zbrati njihova pričakovanja ter hkrati pridobiti vpogled dogajanje v sektorju, zato bodo na konferenci zastopana najrazličnejša področja KKS. Poudarek bo na domačih predavateljih, s čimer želijo pokazati, da ima pri nas ta sektor velik potencial in je tudi mednarodno priznan kljub temu, da do sedaj ni bil sistemsko podprt in da ni doživel sistemskega razvoja, kot je sicer praksa v tujini, je povedala Zorkova.

Center bo v prihodnjih šestih letih vzpostavljal podporno okolje za razvoj KKS in skrbel za opolnomočenje sektorja z razvojem novih kreativnih in podjetniških znanj ter prenosom ustvarjalnosti v gospodarstvo in druge sektorje. Deloval bo na področjih arhitekture, oblikovanja, umetnosti, dediščine in na drugih področjih KKS ter skozi svoje aktivnosti spodbujal medsektorsko sodelovanje. V MAO je že začel delovati oddelek CzK s petimi zaposlenimi, poleg tega so odprli pisarno v Mariboru.

Podporno okolje za inovacije na naših tleh

Kot poudarja vodja centra je zelo pomembna tudi internacionalizacija ter povečanje prisotnosti KKS na nacionalnih in mednarodnih trgih. Ob tem bo MAO s projektom vzpostavil tudi pomemben del podpornega okolja za inovacije v Sloveniji in bo sistemsko umeščen v celoten okvir tega podpornega okolja.

Projekt Center za kreativnost (CzK) bo potekal v obdobju 2017-2022. Višina sredstev projekta je ocenjena na slabih 11 milijonov evrov. Platformo CkZ, vredno 5,6 milijona evrov, bo izvajal MAO, medtem ko bodo finančne podpore v višini 5,3 milijona evrov v izvedbi Slovenskega podjetniškega sklada v obliki javnih razpisov nadgrajevale vsebine in cilje platforme CzK.



Projekt CzK sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Slovenija, izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer v okviru prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

"V ekosistem KKS-ja je treba vlagati."

Vodja Anja Zorko je na novinarski konferenci povedala še, da si bodo prizadevali delovati v smeri trajnostnega razvoja projekta. Tako se bodo na eni strani trudili dokazati, da je v ekosistem KKS potrebno vlagati, tako kot je bilo potrebno vlagati v ekosistem zagonskih podjetij, da se je razvil. Samo center ne bo dovolj, področja se je po treba lotiti strateško, je še prepričana vodja centra.

Na drugi strani si bodo prizadevali skozi druge projekte, v katere se vključujejo, vzporedno pridobivati nova znanja in razvijati trajnostni model, da bo lahko center deloval tudi po zaključku šestletnega financiranja, je še dodala vodja centra.

P. G.