Ko se je v Hollywoodu in svetu umetnosti še redno šahiralo

Humphrey Bogart najambicioznejši šahist med igralci

13. november 2018 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Šah je vojna na šahovski plošči, v kateri je cilj uničiti nasprotnikov um," je nekoč dejal Bobby Fischer, nekdanji svetovni šahovski prvak in za zdaj pravzaprav tudi edini ameriški šahist, ki je kdaj postal prvak.

V Londonu je za današnji popoldan napovedana četrta partija med Magnusom Carlsenom in Fabianom Caruano za naslov svetovnega prvaka. Še pred svetovno slavo Bobbyja Fischerja (1943–2008), zaradi katere je postal šah zanimiv tudi za najširše množice, pa je bila med 30. in 50. leti preteklega stoletja ta kraljevska igra priljubljena tudi v Hollywoodu.

Redni gostje hollywoodskega šahovskega kluba

Med ljubiteljskimi šahisti najdemo takratna najbolj zvezdniška hollywoodska imena, kot so Humphrey Bogart, James Dean, Charlie Chaplin, John Wayne, Marlon Brando, Katharine Hepburn, Bette Davis ali Marlene Dietrich. Šah je bil za igralce med drugim priročen na snemalnih prizoriščih, kjer so se med čakanjem, da "pade naslednja klapa", sproščali s partijami šaha oziroma so z njimi trenirali možgane.

Leta 1932 se je v Los Angeles preselil ameriški šahist, organizator in kolumnist Herman Steiner, ki je tam ustanovil Steiner Chess Club, pozneje preimenovanega v Hollywood Chess Group. Hollywoodski igralci tistega časa so redno zahajali tja, poleg Bogarta in njegove žene Lauren Bacall, na primer tudi Charles Boyer in José Ferrer.

Bogarta je prav tako mogoče videti med šahiranjem v filmski klasiki Casablanca v vlogi Ricka Blaina, sicer pa je prav on veljal za najambicioznejšega šahista v Hollywoodu in se je šaha učil pri samem Steinerju.

Diva z obvezno šahovsko ploščo v prtljagi

Med ljubiteljskimi šahisti Hollywooda najdemo tudi legendo vesternov Johna Wayna, ki ga je fotografski objektiv ujel med partijo z Marlene Dietrich, ki sta si jo privoščila med snemanjem filma Pittsburg v letu 1942. Za nemško divo je pravzaprav veljalo, da vselej potuje z veliko šahovsko ploščo v prtljagi, še navaja Deutsche Welle.

Kraljevska igra za sodobne umetnike

Tudi med nekaterimi osrednjimi figurami umetniškega sveta najdemo šahiste, za najbolj zagnana sta veljala francoski slikar in kipar Marcel Duchamp ter nemški umetnik Max Ernst, ki je leta 1945 oblikoval svoje lastne figurice iz stekla in lesa.

Duchamp je celo veljal za enega najboljših šahistov v svoji domovini, prav tako pa je oblikoval svoje lastne figurice. Oče "najslavnejšega pisoarja na svetu" naj bi redno šahiral z ameriškim umetnikom Manom Rayem in skladateljem Johnom Cageem.

Nemški intelektualci in risani lik

Tudi nemški dramatik Bertolt Brecht, ki je v času nacizma pobegnil na Dansko, se je redno predajal užitkom te igre. V poletnih mesecih v letih 1934, 1936 in 1938 naj bi ga redno obiskoval nemški filozof Walter Benjamin, ki pa je pred nacisti pobegnil v Pariz.

Sicer se šah najverjetneje zaradi svoje na prvi pogled ne prav dinamične narave le redko znajde v zabavni industriji. Kljub temu se je belgijski avtor stripov Morris (s pravim imenom Maurice De Bevere) odločil svojega junaka Lucky Luka (Srečnega Luko) posaditi tudi za črno-belo ploščo z njegovim Jolly Jumperjem, znanim kot "najpametnejši konj na svetu".

