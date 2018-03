Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Ministera za kulturo Toneta Peršaka so kulturniki, ker ni umaknil Nacionalnega programa za kulturo 2018-25, pozvali k odstopu. Foto: BoBo Zapisana skepsa o reprezentativnosti našega kvoruma izkazuje takšno nepoznavanje in nerazumevanje področja, da preprosto lahko podvomimo o reprezentativnosti in verodostojnosti ministra, ki zastopa naš resor. Iz poziva kulturnikov Če minister ne bo odstopil sam, naj postopek za razrešitev sproži premier Miro Cerar, so pozvali. Foto: DZ/Borut Peršolja Sorodne novice Peršak ogorčen zaradi napadov na dobitnike Prešernovih nagrad Društvo Asociacija očita ministrstvu rokohitrske in parcialne rešitve Dodaj v

Kulturniki pozvali ministra Toneta Peršaka k odstopu

Če minister ne odstopi sam, naj ga razreši premier Miro Cerar

5. marec 2018 ob 17:14,

zadnji poseg: 5. marec 2018 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Že pred Prešernovim dnevom so kulturniki ministra za kulturo pozvali, naj umakne predlog NPK-ja 2018-25. Ker tega ni storil, pričakujejo njegov odstop. Če ne bo odstopil, naj ga razreši premier Miro Cerar, so še pozvali.

V pozivu k odstopu ministra Peršaka so spomnili, da so na novinarski konferenci pred slovenskim kulturnim praznikom predstavili skupno izjavo, v kateri so izrazili jasno odklonilno stališče v povezavi s predlogom novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in osnutkom Nacionalnega programa za kulturo (NPK) 2018-2025, ki ju je resorno ministrstvo ob izteku mandata na "hiter, nepregleden in nedemokratičen način", predlagalo v sprejetje državnemu zboru (DZ).



V izjavi so pozvali ministra, naj nemudoma umakne predlog NPK-ja in novelo krovnega zakona na področju kulture iz nadaljnje procedure. Če tega ne bo storil, so zapisali, pričakujejo njegov odstop. V izjavi so izrazili tudi pričakovanje, da jih predsednik vlade sprejme na nujen sestanek o ukrepih na področju kulture do konca mandata vlade.

Izjavo je podpisalo 20 poklicnih in stanovskih združenj s praktično vseh področij široke kulturne palete in sindikalne organizacije, ki delujejo na področju. Podpisalo pa jo je tudi 41 samostojnih organizacij in 27 posameznikov, ki delujejo poklicno na področju kulture.

Poziva kulturnikov k njegovemu odstopu minister ne želi komentirati, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Minister ni umaknil NPK-ja

Predsednik vlade je predstavnike podpisnikov sprejel sredi februarja in jim zagotovil, da v primeru, da predlog NPK-ja 2018-2025 ne uživa podpore deležnikov oz. zainteresirane javnosti, ne bo deležen niti vladne podpore.

Resorno ministrstvo pa je konec februarja na svoji spletni strani objavilo zapis ministra Peršaka z naslovom Gordijski vozli slovenske kulture. Iz zapisa je, kot so zapisali kulturniki, razvidno, da minister predloga NPK-ja ne umika iz postopka sprejemanja.

Dvom o verodostojnosti

Kot so še zapisali, s pojasnili in mnenji ministra v zapisu ne nameravajo polemizirati, ne morejo pa prezreti ponovnega omalovaževanja kulturnic in kulturnikov. Minister med drugim, kot so zapisali, že na začetku zapisa seznam podpisnikov razvrednoti z opredelitvijo "na videz visoka raven soglasja".

"Zapisana skepsa o reprezentativnosti našega kvoruma izkazuje takšno nepoznavanje in nerazumevanje področja, da preprosto lahko podvomimo o reprezentativnosti in verodostojnosti ministra, ki zastopa naš resor," so še zapisali v pozivu k ministrovemu odstopu.

Spomnimo, da je novelo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) minister Peršak iz nadaljnjih postopkov umaknil 9. februarja.

G. K.