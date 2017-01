Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Arhitektki tudi poučujeta, predavata po Evropi in v ZDA ter sta vabljeni v žirije pomembnih nagrad za to področje. Foto: Reuters Osrednja tema lanskega bienala, ki jo je kuriral Pritzkerjev nagrajenec Alejandro Aravena iz Čila, je nosila naslov “Poročilo s fronte”. Vizija izdaje je bila pogledati in videti dlje od praznih formalizmov: Aravena je povabljene arhitekte izzval, naj razmišljajo, kakšne arhitekturne rešitve v danih razmerah potrebuje določena družba. Pri tem naj imajo v mislih okoljske katastrofe, prenaseljenost, begunsko problematiko, skratka vse, kar je daleč od samozadostnih načrtov, ki jih poganja le ekonomska logika naročnika. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kuratorki na čelu naslednjega beneškega arhitekturnega bienala

Yvonne Farrell in Shelley McNamara

18. januar 2017 ob 16:25

Svet Beneškega bienala je Yvonne Farrell in Shelley McNamara imenoval za kuratorki 16. mednarodne arhitekturne razstave.

Farrellova in McNamarova delujeta kot ekipa, diplomirali sta iz arhitekture in leta 1977 ustanovili podjetje Grafton Architects. Naslednji arhitekturni bienale sicer še ni na vrsti letos: potekal bo od 26. maja do 25. novembra 2018.

Podjetje Grafton Architects se je na arhitekturnem bienalu v Benetkah predstavilo že leta 2002. Leta 2012, ko se je predstavilo s projektom za univerzitetni kampus v Limi, je dobilo srebrnega leva, predstavilo pa se je tudi na lanskem bienalu.

Yvonne Farrell in Shelley McNamara sta zasnovali in uresničili več šol ter arhitekturne projekte za ustanove in univerze, predvsem na Irskem, med njimi Trinity College in stavbo za finančno ministrstvo v Dublinu ter Univerzo Bocconi v Milanu. Njuna dela so bila izbrana na več mednarodnih natečajih, denimo šola za ekonomijo Univerze v Toulousu in Kingston University Town House v Londonu. Izbrani sta bili tudi na natečaju za novo mestno knjižnico v Dublinu in za zasnovo nove zgradbe šole za ekonomijo in politične znanosti (LSE) v Londonu.

Podjetje je večkrat nagradilo združenje irskih arhitektov, prejelo pa je tudi druge nagrade, med njimi leta 2008 za zasnovo zgradbe Univerze Bocconi v Milanu ter lani RIBA International Award za univerzo v Limi.

Arhitektki tudi poučujeta, predavata po Evropi in v ZDA ter sta vabljeni v žirije pomembnih nagrad za to področje, so sporočili iz Beneškega bienala.

Arhitektura kot orodje družbe

Kot je ob njunem imenovanju povedal predsednik bienala Paolo Barata, je lanska razstava pod kuratorskim vodstvom Alejandra Aravene ponudila kritičen pregled razvoja arhitekture po svetu in poudarila, kako pomembno je, da povpraševanje posameznikov in skupnosti naleti na enako učinkovit odziv, kar potrjuje, da je arhitektura eden od instrumentov civilne družbe za organizacijo prostora, v katerem živi in deluje.

