Ljubljano so obiskali pripovedovalci iz 22 držav

Konferenca Mreže evropskih pripovedovalskih organizacij Fest

27. junij 2018 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani se je začela konferenca Mreže evropskih pripovedovalskih organizacij Fest, na kateri sodeluje 60 organizacij iz 22 držav.

Konferenca se bo končala v nedeljo.

Številna predavanja in delavnice

Letošnji izpostavljeni temi sta pripovedovanje kot del sodobnih gledaliških praks in osvetlitev pripovedovalskega dogajanja na Balkanu. Zvrstili se bodo številna predavanja in delavnice.

Konferenca mreže, ki je bila ustanovljena leta 2008 v Oslu, poteka enkrat letno, vsakič v drugem evropskem mestu, njen namen pa je poleg povezovanja pregled trenutnega dogajanja in smernic na področju pripovedovanja.

"Pripovedovanje kot eden trenutno najbolj izpostavljenih gledaliških trendov je močno uveljavljena performativna praksa, ki je skozi delovanje različnih posameznikov in organizacij tudi pri nas prisotna že več desetletij. Nikoli v vsem tem času pa ni bila tako močno izpostavljena kot danes, ko jo na različne načine raziskujejo predvsem mlajše generacije gledaliških ustvarjalcev," so zapisali organizatorji.

Petkova in sobotna predavanja

Predavanja, ki so brezplačna in odprta za javnost, bodo potekala v petek in soboto med 9.30 in 13. uro na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Prvi dan bo Boštjan Narat spregovoril o tradiciji in domoljubju – misli in kiču, Špela Frlic bo uvedla v sodobno pripovedovanje na Balkanu, Svetlana Slapšak pa nadaljevala s predavanjem Pripovedovanje zgodb na Balkanu – spol, performans in občinstvo.

Naslednji dan bo Ana Duša spregovorila o pripovedovanju danes, ki se odmika od tradicije, Yves Marc bo s predavanjem Telo jezika, jezik telesa osvetlil performativne vidike pripovedovanja, Hester Tammes bo predstavil smernice v pripovedovalskem gledališču na Nizozemskem, Zala Dobovšek pa bo obravnavala odrsko pripovedovanje kot terapijo, kritiko in iskanje skupnosti.

Delavnice o pripovedovanju

Med delavnicami so izpostavljene delavnica Jovane Mihajlović Trbovc o izzivih in nevarnostih pripovedovanja o resničnih dogodkih, ljudeh ali skupinah, delavnica Jake Železnikarja o različnih načinih pripovedovanja na spletu in delavnica Daniele Bellone o žanru "novih" ljudskih zgodb, priljubljenem v ZDA.

V spremljevalnem programu si bodo gostje konference ogledali predstavi Človek, ki je gledal svet režiserja Žige Divjaka v Slovenskem mladinskem gledališču ter Jaz, anarhist Damirja Avdića in Erika Valenčiča. Vabljeni bodo na Feministično turo po Ljubljani, ki jo pripravlja organizacija Ljubljana Alternative Tours, konferenco pa bo sklenil koncert skupine Katalena.

Predstavniki pripovedovalskih organizacij v Ljubljano prihajajo na vabilo Pripovedovalskega Varieteja, poleg Festa glavnega producenta konference.

N. Š.