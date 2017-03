Ljubljanska opera se je predčasno izkopala iz dolgov

Posledice večletnega varčevanja se kažejo na stavbi in opremi

5. marec 2017 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

SNG Opera in balet Ljubljana je dve leti pred načrtovanim rokom končala več kot milijon evrov obsežno finančno sanacijo in je znova likvidna. Leta varčevanja se kažejo na stavbi in opremi.

"Opera je v letu 2016 izkazala 404.651 evrov presežka prihodkov, s čimer je pokrila še zadnjih 388.942 evrov izgube iz leta 2015 in s tem v letošnjem letu ustvarila kumulativen presežek v vrednosti 15.709, ki ga bomo predvidoma porabili za nakup osnovnih sredstev – instrumentov," je pojasnil ravnatelj opere Peter Sotošek Štular.

Zavod je že štiri mesece v celoti likviden in redno poravnava vse svoje obveznosti. "Nedvomno gre za največjo uspešno dokončano finančno sanacijo kulturnega javnega zavoda od osamosvojitve Slovenije, s čimer je Opera prvič po letu 2003 leto končala brez skupne izgube," je sklenil ravnatelj.

Spomnimo, da se je operna hiša v Ljubljani zadnja leta soočala s pomanjkanjem sredstev zaradi česar je prihajalo do neplačevanja obveznosti do dobaviteljev, vlada pa je leta 2012 sklenila, da izgub ne bo več pokrivala, temveč jo mora zavod sam pokriti iz lastnih prihodkov. Na podlagi omenjene odločitve je bil še istega leta sprejet sanacijski program, , ki je predvideval pokritje skupne izgube v višini dobrih 1,2 milijona evrov do konca leta 2018. Konec leta 2012 so skupne neporavnane obveznosti znašale slab poldrugi milijon evrov.

Zaskrbljujoče zmanjševanje javnih sredstev

A kljub uspešno izvedeni finančni situaciji so v operi zaskrbljeni zaradi zmanjšanega sofinanciranja splošnih materialnih stroškov za letošnje leto. Tudi v svetu zavoda so zaskrbljeni, a so finančni načrt ministrstva vseeno potrdili. Opera bo namreč prejela 9.643.597 evrov (lani 9.559.995 evrov), pri čemer je ministrstvo v primerjavi z lani za 421.376 evrov znižalo sredstva za splošne stroške delovanja ter za 524.978 evrov zvišalo sredstva za plače.

Na ministrstvu so pojasnili, da so to storili zato, da "se bo sprostil pomemben del lastnih sredstev, ki jih je zavod moral v preteklosti namenjati za plače. Sedaj bo imel na razpolago večji delež lastnih sredstev, ki jih bo lahko namenil za financiranje splošnih stroškov delovanja oziroma jih bo porabil skladno z možnostmi in lastnimi prioritetami, opredeljenimi v finančnem načrtu in programu dela".

A kljub višjim sredstvom glede na prejšnje leto Sotošek Štular opozarja, da se bodo zaradi sprostitev napredovanj, višjih regresov in prispevkov za dodatno pokojninsko zavarovanje tudi dejanske plače v letošnjem letu povečale za približno 260.000 evrov. "Dejansko nam bo po izplačilu plač ostalo približno 180.000 evrov manj kot lani," je pojasnil direktor Opere, v kateri je trenutno 281 redno zaposlenih.

Posledice varčevanja so že vidne

Predsednik sindikata Glosa Andrej Sraka je svet zavoda pred potrjevanjem načrta opozoril, da je varčevanje v vseh teh letih pustilo vidne posledice ne samo na stavbi, pač pa tudi na opremi. V Glosi dvomijo, da bo letošnji finančni načrt uspel pokriti celotno leto.

Kolegij orkestra pa je izrazil občutek, da vodstvo ni naredilo vsega, da bi se finančna sredstva ohranila. Svet zavoda so opozorili na pomanjkljivo vzdrževanje prostorov, med drugim na orkestrsko jamo, v kateri "nevzdržno piha", nevzdrževana stranišča v prvi kleti, puščajočo streho, odpadajoč omet, potoček v tretji kletni etaži, minimalno vzdrževanje službenih instrumentov in na to, da je moški del orkestra že dolgo brez službenih oblek.

Nujna sanacija stavbe

V prenovo operne stavbe iz leta 1892 je bilo vloženih okrog 43 milijonov evrov, a izvedena je bila nestrokovno, saj so napake obeh glavnih izvajalcev, in sicer podjetja SCT in Vegrad, začeli odkrivati že kmalu po zaključku del in primopredaji objekta v decembru 2011, so še pojasnili na ministrstvu. Gre za zamakanje v odrsko jamo in skozi dilatacijo, zamakanja strehe v novem delu, na rolo vratih in dovozni klančini do slabo izvedenih detajlov v kopalnicah in posledičnega pronicanja vode v nižjo etažo.

Zaradi napak so izvajalcema vnovčili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del, iz katere so se in se še bo financirala sanacija same stavbe. Lani so z Opero podpisali pogodbo v vrednosti preko 655 tisoč evrov, s katero je hiša financirala odpravo večine napak, razen sanacije kopalnice, ocenjene na okoli 145 tisoč evrov, ki bo izvedena letos poleti.

G. K.