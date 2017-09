Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Potem ko so v Moskvi v torek odkrili spomenik Mihailu Kalašnikovu so morali odstraniti del spomenika, ker se je na njem znašla tudi nemška avtomatska puška Sturmgewehr 44. Foto: Reuters Gravuro nemškega orožja so morali odstraniti, zamenjali pa naj bi jo do ponedeljka. Foto: Reuters Sedem metrov in pol visok kip Kalašnikova, ki v rokah drži svojo stvaritev, stoji na prometnem otoku na eni od moskovskih avenij. Foto: EPA Izum puške je Kalašnikovo ime ponesel po svetu, sam pa je ob koncu življenjske poti obžaloval svojo vlogo pri snovanju najbolj razširjene puške na svetu. Foto: Reuters Dodaj v

Med kalašnikovkami pomotoma upodobili nemško puško

Spomenik legendarnemu izumitelju sredi Moskve

23. september 2017 ob 18:16

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Le nekaj dni potem, ko so v Moskvi s fanfarami pospremili odkritje spomenika Mihailu Kalašnikovu, so ruski delavci hiteli popraviti ne tako zelo zanemarljivo napako na kipu. Namesto legendarne jurišne puške AK-47 je umetnik namreč upodobil avtomatsko puško Sturmgewehr 44, se pravi tisto orožje, ki ga je proti koncu druge svetovne vojno uporabljala nemška stran.

Da je na spomeniku izumitelju piuke, ki jo je minister za kulturo Vladimir Medinski ob odkritju imenoval za "rusko kulturno blagovno znamko", v reliefu upodobljena napačna puška, so slučajno opazili strokovnjaki za orožje. Napačno puško so že odstranili s kotno brusilko. "Kipar je naredil napako," je dejal izvršni direktor Društva za rusko vojaško zgodovino Vladislav Kononov. Kip Kalašnikova je delo kiparja Salavata Šerbakova, nastal pa je z odobritvijo predsednika Vladimirja Putina, ki soglaša z idejo ohranjanja spomina na tega ruskega izumitelja.

Na podstavku kipa Mihaila Kalašnikova so razvoj tega razširjenega orožja ponazorili z reliefi in gravurami različnih modificiranih modelov puške AK. Med temi se je znašel napačen model, torej avtomatska puška Sturmgewehr 44 (StG-44), ki ga je izumil nemški inženir Hugo Schmeisser, prvič pa so z njim streljale Hitlerjeve čete leta 1944.



Pri Nemcih Schmeisser, pri Rusih Kalašnikov

V kiparjev zagovor nekateri strokovnjaki opozarjajo, da sta si nemška in ruska puška izredno podobni in ni odveč dodati, da je bil Schmeisser skupaj z nekaterimi drugimi nemškimi inženirji po koncu vojne prisiljen sodelovati s Sovjetsko zvezo. Sovjetski vojaki so Sturmgewehr 44, ki je bila pravzaprav prva puška tega tipa zelo dobro poznali, zato so se zavedali, da jim je lahko zajet Schmeisser v veliko korist.

Napačno podobo morali odstraniti, zamenjali pa naj bi jo do ponedeljka. Kipar je upodobitev napačne puške komentiral z besedami, da se takšne napake pač dogajajo, da relief že popravljajo in se izogibajo podobnim napakam.

V iskanju učinkovitejšega orožja za obrambo domovine

Avtomatska jurišna puška je eno najbolj razširjenih in poznanih orožij, ki so prišla z ruskih tal. Kalašnikov je puško izumil leta 1947 (prva testiranja so bila opravljena že leta 1946), o njej pa razmišljal že v času vojne. Da bi Rdeča armada potrebovala učinkovitejše orožje naj bi razmišljal med okrevanjem v bolnišnici potem, ko je bil leta 1941 huje ranjen v spopadih na območju Brjanska. Čeprav se izum ruske puške, ki je postala ikonično orožje revolucionarnih gibanj po vsem svetu, vselej povezuje s Kalašnikovom – zgodba o domiselnem, a skromnem možakarju je bila navsezadnje izvrstno priročna za sovjetsko propagando - ostajajo podrobnosti izuma neznane.

Kalašnikovo obžalovanje

Kakorkoli že, to kar je Kalašnikov izumil kot "popolno orožje za obrambo domovine", k čemur so ga spodbudili številni porazi Rdeče armade nasproti mnogo bolje oborožene nemške vojske, je postala najbolj priljubljena puška na svetu. Pod streli kalašnikovk vsako leto umre približno 250 tisoč ljudi, podatek, ki skromnemu Kalašnikovu ni dal miru. Ob koncu življenjske poti je obžaloval svojo vlogo pri snovanju najbolj razširjene puške na svetu. Leto dni pred svojo smrtjo - umrl je leta 2013 star 94 let - je v pismu poglavarju ruske pravoslavne cerkve na pisalni stroj med drugim zapisal, da ga muči "duševna bolečina", ker je njegov izum vzel toliko življenj. Po nekaterih ocenah naj bi po svetu prodali že okoli 100 milijonov kalašnikovk.

