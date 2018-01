Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ustvarjalci oddaje NaGlas! že tri leta pripravljajo vsebine za okrog 250.000 pripadnikov skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. Foto: Darko Osterc Takšna oddaja kot je NaGlas! je nujna v današnjih časih, ko naj bi se svet združeval globaliziral, nestrpnosti pa je vedno več. Alba Korošec, montažerka, TVS Montažerka Alba Korošec rada montira prispevke za oddajo NaGlas!, saj je sama odraščala v "priseljenskem" Velenju. Foto: Saša Banjanac Lubej Pred kamero sem dobila uspešne športnike, umetnike, predstavnike albanske skupnosti. Včasih pa ne dobimo vseh. Niso vse zgodbe tako srečne in uspešne, včasih so tudi osebne stiske, so ljudje s socialnega dna, ki jih ne uspemo dobiti pred kamero, tako da mislim, da nas čaka še veliko dela. Alma Bejtullahu, novinarka oddaje NaGlas! Novinarka Sanja Prelević med pogovorom z igralsko legendo Seko Sablić med gostovanjem JDP v SNG Drama. Foto: Saša Banjanac Lubej/saša lubej Ivana Stipić Lah na Radio Slovenija ureja in vodi oddajo Sami naši, ki se po novem predvaja ob sredah ob 21.30. Foto: Saša Banjanac Lubej/sami naši

Med nostalgijo, razbijanjem stereotipov in novo domovino

Tretji rojstni dan oddaje NaGlas!

20. januar 2018 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Edina televizijska oddaja, ki spremlja življenja pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji je v treh letih, z izjemo smučarskih prenosov, postala najbolj gledana oddaja v terminu predvajanja - vsako drugo soboto ob 12.40.

Oddaja NaGlas! Informativnega programa TV Slovenija se je začela predvajati 13. januarja leta 2015. Challe Salle, Saša Dončić, Saša Stojanović, Tomislav Jovanović Tokac, Jelena Proković, Alen Omić, Mejra Festić, Dušan Jovanović, Nedžad Grabus so samo nekateri izmed gostov, ki so z gledalci delili svoje priseljenske ali izkušnje odraščanja v narodnostno mešanem okolju v Sloveniji. Zato ob tretji obletnici spoznajte ustvarjalce oddaje.

Vsak drugi teden v mesecu v virtualnem televizijskem studiu nastaja oddaja NaGlas!, v kateri gledalci že tri leta lahko spremljajo zgodbe o pripadnikih skupnosti nekdanje Jugoslavije. »Oddaja je poučna za ljudi, ki živijo v okolju kot sosedi in če jih še ne poznamo, jih skozi to oddajo spoznamo, ker vidimo njihove običaje oziroma kulinariko, kulturo,« je dejal režiser na TV Slovenija Jasmin Ajkić, ki z oddajo sodeluje dve leti.

Živijo spomini na Jugoslavijo in njene jezike

»Sem v resnici oboževalka te oddaje in sem mnenja, da bi morali dobiti v našem televizijskem prostoru še malo daljšo minutažo. En del moje osebnosti navija za to, ker sem dete rojeno v Jugoslaviji. Sem na nek drug način vezana na jezike in na spomine na Jugoslavijo kot našo skupno deželo,« dodaja montažerka na TV Slovenija Alba Korošec.

Ustvarjalke s priseljensko izkušnjo

V pisarni 2. nadstropja nacionalne televizije se rojevajo nove ideje s skupino ustvarjalk, ki imajo tudi same izkušnje priseljenskega življenja. Nekaterim je novinarski poklic vsakdanji kruh, drugim dodatno zanimanje. Sodelavka oddaje za albansko skupnost v Sloveniji je Alma Bejtullahu je namreč po izobrazbi etnomuzikologinja: »Pred kamero sem dobila uspešne športnike, umetnike, predstavnike albanske skupnosti. Včasih pa ne dobimo vseh. Niso vse zgodbe tako srečne in uspešne, včasih so tudi osebne stiske, so ljudje s socialnega dna, ki jih ne uspemo dobiti pred kamero, tako da mislim, da nas čaka še veliko dela.«

Priseljenci imajo radi Slovenijo

V teh treh letih oddaji ni zmanjkalo zanimivih tem, meni nekdanja dopisnica TV Črne gora in časopisa Vijesti, zdaj novinarka NaGlasa! Sanja Prelević: »Nočem reči, da so ljudje zanimivi zato, ker prihajajo iz Bosne, Črne gore ali Srbije. Novinarsko imajo te teme težo in se jih da obdelati tako, da so zanimive za gledalce. » Ne glede na to, od kod prihajajo sogovorniki, je dejstvo, da imajo radi Slovenijo, jo spoštujejo, se čutijo del nje, a se zavedajo svoje drugačnosti in so ponosni na njo, dodaja Prelević.

Sami naši na Radiu Slovenija

Oddaja Naglas ima že dobro leto radijsko sestro Sami naši, ki jo ureja in vodi Ivana Stipić Lah, predvaja pa se ob sredah ob 21.30. »Takšne oddaje priseljencem omogočajo vez z domovino. Prišli so namreč v novo sredino, mogoče so celo izgubili stik z rodno grudo, a ga z oddajami, kot sta ti dve, vendarle ohranjajo,« meni nasmejana Sarajevčanka, ki se je v Slovenijo preselila pred osmimi leti. »Nisem verjela, da bom kot oseba, ki prihaja z drugega govornega območja sploh kdaj lahko delala v svoji stroki. Potem pa se je začela oddaja NaGlas in izkazalo se je, da je to vendarle mogoče. »

Hrvati se najprej asimilirajo

Prednost oddaje je pestrost jezikov, saj poleg slovenščine lahko slišimo prispevke v srbščini, hrvaščini, makedonščini in albanščini.

»Stereotipi o Hrvatih? Nič posebnega. Mogoče to, da zelo hitro nehajo biti Hrvati in da se hočejo čimprej asimilirati. Pri tem velikansko vlogo igra jezik, ki je ve tej oddaji izjemno pomemben. Ko nekdo spregovori v hrvaščini, se izreče za Hrvata. Tako razbijemo stereotip, » meni novinarka Vesna Hrdlička.

»Po drugi strani menim, da je takšna oddaja nujna v naših današnjih časih, ko naj bi se svet združeval globaliziral, nestrpnosti pa je vedno več, » dodaja še Alba Korošec, ki je otroštvo preživela na "priseljenskih" Jesenicah. »S takšno oddajo pa pokažemo nam vsem, da ne glede na to, kakšen jezik govorimo, vsi smo lahko zanimivi in lahko živimo skupaj ter na ta način drug drugemu bogatimo življenje."

