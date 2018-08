Med restavriranjem odkrita oljna skica krajine barbizonske šole

Oljna skica za sliko Theodora Rousseauja iz leta 1833

28. avgust 2018 ob 08:59

Milwaukee - MMC RTV SLO, STA

Restavriranje slike, katere avtorstvo so v umetnostnem muzeju Milwaukee doslej pripisovali romantičnemu angleškemu slikarju Johnu Constablu, je razkrilo, da gre v resnici za oljno skico za krajino z naslovom Razgledi na obrobja Granvillea, ki jo je leta 1833 naslikal Theodore Rousseau.

Theodore Rousseau (1812–1867) je bil predstavnik barbizonske šole, ki je okoli leta 1830 delovala v vasi Barbizon pri Fontainbleauju in je gojila preprosto, razpoloženjsko krajinarstvo. Pravzaprav je slika vrsto let porajala vprašanja in dvome med umetnostnimi zgodovinarji. Zdaj pa dela niso le restavrirali, ampak tudi razvozlali njegovo skrivnost, so sporočili iz muzeja v Milwaukeeju v ameriški zvezni državi Wisconsin.

Delo podarjeno muzeju, vendar ni bilo na ogled

Muzeju je sliko pred leti podaril zbiratelj umetnin in nepremičninski mogotec Arthur Nye McGeoch (1869-1949). "Vse odkar smo sliko uvrstili v Laytonovo umetniško zbirko leta 1941, je porajala vrsto vprašanj. Na ogled je nismo postavljali," je po pisanju portala Art Daily dejala kustosinja muzeja Tanya Paul.

Oljno sliko hranijo v Erimtažu v Sankt Peterburgu

Kustosinja je dodala, da so nekatere lastnosti, kot so kompozicija in druge podrobnosti, kot je naslikano kamenje, pod vprašaj postavljale njeno avtorstvo. Mark F. Bockrath je nato med restavriranjem ugotovil, da gre v resnici za oljno skico za sliko Razgledi na obrobja Granvillea. Rousseau naj bi tako skico kot sliko ustvaril po svojih obiskih Normandije, sliko pa sicer hrani državni muzej Ermitaž v Sankt Peterburgu.

Vpliv na francoske romantike in barbizonsko šolo

Velja, da je imel John Constable (1776-1837), ki je slikarstvo študiral na Kraljevi akademiji v Londonu, velik vpliv na francoske romantike in predstavnike barbizonske šole. Največji del svojega življenja je preživel v domačem Suffolku, kjer se je s slikarskim platnom pogosto podal v naravo. Z živimi in usklajenimi barvami mu je uspelo pričarati trepetavo svetlobo med krošnjami dreves, na prostranem travniku in na vodni gladini.

Rousseaujeva oljna skica bo skupaj z drugimi dokumenti in videoposnetki, povezanimi z raziskavami in restavriranjem, v muzeju na ogled med 7. septembrom in 17. februarjem prihodnje leto. Razstava nosi naslov Constable? Na novo odkrita krajina. Med drugim bo razstava obiskovalcem razkrila, kako se je skica znašla v muzeju v Milwaukeeju.

P. G.