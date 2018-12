Mesec, ko je v središču ilustracija, ki je lahko tudi lepo darilo

Decembrski sejem ilustracije na Vodnikovi domačiji

1. december 2018 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodilo novega poglavja zdaj že tradicionalnega decembrskega sejma ilustracije ostaja enako – predstaviti široko paleto slovenskih ilustratorjev in ilustratork, pri tem izbrati čim bolj raznolika dela in opomniti ljudi, da je ilustracija lahko lepo darilo. Letos se predstavlja četrtič, vrata pa odpira danes na Vodnikovi domačiji v ljubljanski Šiški.

Na 4. sejmu, ki bo potekal do 29. decembra, je mogoče kupiti dela 28 ilustratorjev in ilustratork tako starejšega kot mlajšega rodu. Ob sejmu bo potekal spremljevalni program, ki bo med drugim ponudil sejemski dan z ilustratorji in spoznavanje z ilustracijo skozi pripovedi.

Kot vsako leto, lahko obiskovalci sejma kupijo cenovno dostopnejše odtise kot dražje originale, katerih cene dosegajo tudi krepko čez 300 evrov, 28 ilustratorjev in ilustratork tako starejšega kot mlajšega rodu. Na sejmu, kjer so se pri izboru povezali tudi z galerijo Ravnikar Gallery Space, prvič sodelujejo Liana Saje Wang, Polona Filiplič, Sanja Zamuda, Lea Zupančič, Gašper Kranjc in Marija Prelog, medtem ko so stalnica sejma med drugim Zvonko Čoh, Marjan Manček in Hana Stupica.

Od knjižne do znanstvene ilustracije

Po besedah vodje galerije in ilustratorke Maše P. Žmitek so z izborom ilustratorjev, ki so nato imeli bolj ali manj proste roke pri izbiri motivov, skušali zajeti čim več področij, kamor ilustracija lahko sega – od knjižne do znanstvene. Pri izboru ilustratorjev se je trudila, kot je dodala, da bi bili vanj vključeni tudi avtorji z obrobja. Januarja pripravljajo razstavo zamejskih ilustratorjev iz Benečije, tako že na tem sejmu sodeluje tudi Vesna Benedetič.

Vsako leto večje povpraševanje po izvirnikih

Največ je odtisov, vendar ne zgolj zato, ker so dostopnejši, pač pa tudi zato, ker se po besedah Katje Preša z zavoda Divja misel, ki upravlja Vodnikovo domačijo, "ilustratorji z leti čedalje teže ločijo od svojih izvirnikov". Spodbujajo jih, kot je poudarila, da na prodaj postavijo čim več originalov, saj je povpraševanje po njih vsako leto večje.

Predvsem za otroke, a tudi podobe za odrasle

Organizatorji vidijo sejem kot dogodek, ki nagovarja širok krog kupcev. Kupiti je mogoče tudi različne izdelke z ilustracijami, kot so magneti, priponke, voščilnice in koledarji. "V knjižnih izdajah prednjačijo ilustracije za otroke, a izbiramo tudi motive, ki nagovorijo odraslo občinstvo, kot so ilustracije Marte Bartolj k pesmim Toneta Pavčka," pravi Katja Preša.

Sobota z ilustratorji

Sejem bo dopolnil spremljevalni program: nedeljski program za otroke 2., 9., 16. in 23. decembra, v sklopu katerega bosta na obisk prišla dve starosti slovenske ilustracije, Marjanca Jemec Božič in Manček. Obeta se tudi sejemska sobota z ilustratorji 15. decembra.

"Obiskovalci bodo imeli priložnost, da spoznajo avtorje in z njimi poklepetajo. Hkrati bo to priložnost, da se bodo tudi ilustratorji spoznali med sabo. Dostikrat pozabimo, da je biti ilustrator zelo samoten poklic in ilustratorji so strašno veseli, ko se lahko zberejo na kupu, podebatirajo o estetiki, materialih in tudi cenah na trgu, izmenjujejo tudi izkušnje in ideje. Veseli smo, da jim to druženje ni v breme, ampak v veliko veselje," je še povedala Katja Preša.

M. K.