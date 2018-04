Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vsakoletni popis inventarja v francoskem parlamentu je pokazal, da so s sten izginile štiri umetnine. Foto: EPA Dodaj v

Množično izginjanje umetniških del iz francoskih javnih zgradb

Izginilo že vsaj 22.800 umetniških del

4. april 2018 ob 19:54

Pariz - MMC RTV SLO

Z zidov francoskega parlamenta so izginile še štiri umetnine, kar je za francoske policiste znana težava - niso optimistični, da jih lahko najdejo, saj je do zdaj iz francoskih javnih zgradb brez sledu izginilo že vsaj 22.800 umetniških del.

Da so dela izginila, so ugotovili ob vsakoletnem popisu inventarja ob koncu leta, v sklopu katerega prečešejo vse javne zgradbe in po seznamih pregledajo, ali so v prostorih še vedno prisotne vse umetnine in kosi pohištva, poroča Guardian.

Po francoskih zgradbah 430.000 umetniških kosov

Med izginulimi umetniškimi deli so med drugim delo na Haitiju rojenega francoskega umetnika Hervéja Télémaquea, umetnina grškega umetnika Takisa, ki sicer pripada francoskemu skladu za sodobno umetnost, slika Richarda Texiera in grafika neznanega avtorja.

Po francoskih zgradbah lahko najdemo približno 430.000 umetniških kosov iz francoske kulturne zapuščine, ki so razporejeni na različne konce javnih mest, kot so ministrstva, ambasade, mestne hiše in drugi administrativni prostori v Franciji in tujini.

Brez sledi izginil tudi ogromen kavč

Leta 2016 je posebna komisija opozorila na veliko praznih mest, kjer bi morala stati umetniška dela. Sešteli so, da naj bi jih skupno brez kakršnih koli sledi izginilo že vsaj 22.800, med njimi ogromen kavč v barvi akacije, ki je lepega dne izginil, ne da bi kdo opazil.

Na francoski ambasadi v Conakryju, glavnem mestu afriške države Gvineja, je denimo izginilo pet tapiserij v velikosti deset kvadratnih metrov, v dvorcu Versailles pa je izginila postelja iz 19. stoletja v velikosti dva metra krat dva metra - tudi tega ni opazil nihče.

Enega izmed kosov našli v antikvariatu

Francoski časopis Libération je že leta 2016 obtožil uradne osebe, da slabo skrbijo za državne zaklade. V javnosti je najbolj odmevalo, ko je nekdo v antikvariatu kupil mizo Ludvika XVI., ki naj bi bila med umetniškimi kosi na ministrstvu za šolstvo. Dokler se niso oglasili iz antikvariata, z ministrstva ni nihče niti prijavil, da mize ni.

N. Š.