Na Dunaju pri belem dnevu ukradli Renoirjevo platno

Policija ni aretirala še nikogar

29. november 2018 ob 19:26

Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters

Iz prostorov dunajske dražbene hiše Dorotheum so neznanci v ponedeljek ukradli sliko krajine francoskega slikarja Augusta Renoirja iz leta 1895.

Storilci so jo izrezali iz okvirja in pri tem sprožili tihi alarm, a do prihoda policije pobegnili. Rop se je zgodil v času, ko je bila dvorana odprta za obiskovalce, ki bi si sliko pred prodajo želeli ogleda. Platno, ocenjeno med 120.000 in 160.000 evri, so namreč nameravali v torek ponuditi na dražbi.

"Storilci so stavbo zapustili pri različnih vhodih in zbežali," je v izjavo za javnost zapisala avstrijska policija. Objavili so tudi posnetke varnostnih kamer, ki bi komu morda lahko pomagali identificirati zlikovce. "Očitno" je šlo za profesionalce, ocenjujejo, iščejo pa tri ljudi. Golfe, Mer, Falaises Vertes je sicer eno od manj znanih del plodovitega francoskega impresionista; leta 1996 so ga na Sothebyjevi dražbi v New Yorku prodali za dobrih 56 tisoč dolarjev.

Pri dražbeni hiši Dorotheum, najslovitejši tovrstni ustanovi na Dunaju, ki ima sedež v samem mestnem jedru, so sicer potrdili, da se je kraja zgodila, dodatnih informacij pa niso hoteli razkriti.

Številne Renoirjeve manjše krajine so v resnici izrezane iz večjih platen, ki jih je umetnik uporabljal za študije. "Grozno je, da so sliko ukradli, a mislim, da zbirateljska skupnost zaradi izgube ne bo preveč trpela," je za spletno stran Bloomberg stoično komentiral trgovec z umetninami David Norman.

Črni trg z umetninami postaja vse bolj donosen posel v svetu organiziranega kriminala. Preprodaja ukradenih slik je skoraj enako donosna kot preprodaja drog in orožja, ugotavlja Interpol, ki ima v svoji bazi ukradenih umetnin več kot 50 tisoč alinej.

A. J.