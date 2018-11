Celjski so bili poslednja pomembna srednjeveška dinastija, ki se je s slovenskih tal povzpela v kroge evropskega visokega plemstva. Njihov knežji dvor v Celju je bil poleg Trsta edini kraj na Slovenskem, kamor so segali evropski kulturni in umetnostni tokovi. Foto: Pokrajinski muzej Celje Sorodne novice Celjski muzej: O razpadu Avstro-Ogrske in novo odkriti antični freski Na Muzejskem trgu v Celju bodo zaščitili freske iz 1. stoletja Dodaj v

Na Muzejskem trgu v Celju odkrili zasuto srednjeveško klet

Dela bodo končali v mesecu dni

25. november 2018 ob 13:52

Celje - MMC RTV SLO, STA

Sodelavci Pokrajinskega muzeja Celje, ki nadaljujejo arheološke raziskave na Muzejskem trgu v Celju, so v južnem veznem hodniku med Staro grofijo in novim razstaviščem odkrili zasuto srednjeveško klet, ki so jo nekdaj po mnenju direktorja muzeja Staneta Rozmana uporabljali grofje Celjski.

Kot je dejal Rozman, trenutno potekajo dela za preboj iz novega razstavišča, v katerem so pred dobrim letom našli freske, v notranji del lapidarija. Tako bodo lahko uredili nov vhod v razstavišče. Dela naj bi končali v mesecu dni.

Pokrajinski muzej Celje na območju pred Staro grofijo načrtuje gradnjo objekta za zaščito izjemnih kulturno-zgodovinskih najdb. Kdaj naj bi zgradili ta objekt, še ni znano.

Objekt, v katerem bodo na ogled freske, ki so jih poimenovali kar celjski Pompeji, bo sicer s podzemnim hodnikom povezan s kletjo Stare grofije.

Freske je izvajalec gradbenih del januarja letos pokril z betonskimi ploščami in jih tako zaščitil pred zunanjimi vplivi in propadanjem. Arheologi so nato lahko nemoteno nadaljevali restavriranje arheoloških ostankov, ki bodo po koncu gradnje podzemne stavbe na ogled obiskovalcem. Na podoben način, kot je bila pred leti izvedena predstavitev Mesto pod mestom na dvorišču Knežjega dvora, bo izvedena tudi prezentacija na Muzejskem trgu najdenih arheoloških ostankov.

Ministrstvo za kulturo je izdalo odločbo, s katero je kompleksu rimskodobne vile z odlično ohranjenimi freskami priznalo izjemno vrednost. Freske s figuralnimi motivi, kot so ptič, delfin in konj, so primerljive s tistimi iz Pompejev, je še dejal Rozman.

A. J.