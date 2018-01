Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 25 glasov Ocenite to novico! Vrednost zastave, ki jo je v vesolje ponesel astronavt Ronald Šega, je sicer po njihovem mnenju neprecenljiva, a so ceno 960.000 evrov določili, 'da se vsaj delno popravijo krivice, ki jih je storil minister za kulturo'. Foto: BoBo Na noben način pa ne bi želel, da bi se prvi slovenski zastavi, ki je bila v realnem vesolju, zgodilo to, kar se je zgodilo Brižinskim spomenikom, ki jih hranijo na Nemškem. Dragan Živadinov Ker minister za kulturo ne opravlja svojega dela, ga niti mi ne moremo, pravi Dragan Živadinov, ki je v imenu nevladnikov izrazil zahtevo, da Cerar k odstopu pozove ministra za kulturo Toneta Peršaka. Foto: BoBo Sorodne novice NSK zaskrbljen zaradi odrivanja kulture s programa javne televizije Dodaj v

Na referendumu Živadinova večina za Cerarjev odkup prve slovenske zastave v vesolju

Če zastave ne kupi vlada, gre na trg

30. januar 2018 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ali naj država odkupi ali zažge prvo slovensko zastavo, ki je bila leta 1994 v sklopu odprave Columbia v vesolju? Po tem je spraševal referendum, ki ga je v svojem performansu izvedel Dragan Živadinov. Kot pravi, je h glasovanju pristopilo 86 posameznikov, od tega jih je 78 glasovalo za odkup, zato bo izide predal pristojnim v vladi.

Živadinov je posvetovalni referendum izvedel v petek v času 27. seje Nacionalnega sveta za kulturo (NSK), udeležili pa so se ga lahko prisotni na seji v živo ali pa so glasovali prek družbenega omrežja Facebook. Volilni kvorum je štel 107 posameznikov, od katerih jih je h glasovanju pristopilo 86, dve glasovnici sta bili neveljavni.

Od teh se jih je več kot 78 (se pravi več kot 92 odstotkov glasovalcev, kar šteje Živadinov za referendumski uspeh) opredelilo, da naj vlada oziroma v njenem imenu premier Miro Cerar prvo slovensko zastavo, ki je bila v vesolju od 4. do 18. marca 1994, odkupi v višini 960.000 evrov, znesek pa se nameni neodvisnim umetnikom in umetnicam. Izide je potrdil referendumski odbor, ki so ga sestavljali predsednica Urška Brodar ter člana Tina Dobnik in Anže Rogelja.

"Verjamemo, da je Cerarju mar za državo in slovensko zastavo"

Na podlagi izida posvetovalnega referenduma po besedah Živadinova Cerarju svetujejo, "da po pravni poti odkupi prvo slovensko zastavo, ki je bila v realnem vesolju, s tem pa v svoji državi delno in začasno razreši problem neodvisne umetniške produkcije". Verjamejo, da mu je mar za državo in slovensko zastavo, ki je njen simbol, je dodal.

Predstavitvi rezultatov je sledil 20-minutni kulturno-umetniški program, zatem pa je Živadinov izrazil upanje, da se bo Cerar odločil za nakup zastave prek ene od možnih institucij oziroma da bo vlada poiskala "pravno osnovo" za odkup te zastave. "Mi smo dali zastavo na trg s predkupno pravico. Cerar ima vso pravico reči, da odkupa ne bo, odtlej pa bomo mi zastavo naprej ponujali na trgu, dokler je ne bo nekdo kupil".

"Zastava ima isto težo kot Brižinski spomeniki"

Na noben način ne bi želel, da bi se prvi slovenski zastavi, ki je bila v realnem vesolju, zgodilo to, kar se je zgodilo Brižinskim spomenikom, ki jih hranijo na Nemškem, razlaga Živadinov, ki je prepričan, da ima zastava "isto težo kot Brižinski spomeniki". Prav tako se zavedajo, da je vrednost, ki so jo določili za zastavo, ki jo je v vesolje ponesel astronavt Ronald Šega, neprecenljiva, a so ceno 960.000 evrov določili, "da se vsaj delno popravijo krivice, ki jih je storil minister za kulturo".

Prodaja zastave je dolgotrajen proces, ki poteka že od leta 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana, pravi, vendar se "žal še ni končal". Umetnik, čigar zavod Delak je med tistimi, ki so izpadli iz zadnjega štiriletnega programskega razpisa za nevladne organizacije, je spomnil, da so prav kulturniki tisti, ki so zastavo hranili do zdaj.

Poziv k odstopu ministra za kulturo

Kot poudarja, so izidi posvetovalnega referenduma jasno pokazali nasprotovanje gesti, da bi zastavo protestno zažgali 8. februarja, za kar je glasovalo le šest udeležencev referenduma. Istočasno pa je Živadinov v imenu nevladnikov izrazil zahtevo, da Cerar k odstopu pozove ministra za kulturo Toneta Peršaka, "ki nas je prisilil, da smo morali simbol naše državnosti poslati na trg". "Ker minister za kulturo ne opravlja svojega dela, ga niti mi ne moremo. Postopek njegove odstranitve začnite 7. 2. 2018 do 19. ure," je sklenil.

M. K.