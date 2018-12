Projekt RogLab naslavlja tovarno Rog, nekdaj pomembno industrijsko središče, ki se bo po načrtih občine prelevilo v sodoben ustvarjalni prostor. Foto: BoBo V šestih letih delovanja je RogLab gostil več kot 4.500 uporabnikov. Foto: RogLab Sorodne novice Pelerina in rokavice, zmagovalna modna dodatka za gibalno ovirane Dodaj v

Nagrada konference Eurocities za ljubljanski projekt RogLab

Ljubljana nagrajena že leta 2013

1. december 2018 ob 12:30

Edinburg - MMC RTV SLO, STA

Na letni konferenci Eurocities v Edinburgu na Škotskem so na podelitvi nagrad za izjemne dosežke na področju aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja meščanov, prepoznali tudi slovenski projekt. Nagrado v kategoriji Inovativnost je prejel RogLab, pilotni projekt za prihodnji ustvarjalni Center Rog.

Projekt RogLab je ustvarjalno vozlišče, polno opreme za prototipiranje, ki od leta 2012 deluje v okviru Muzeja in galerij mesta Ljubljane. V precep jemlje tovarno Rog, nekdaj pomembno industrijsko središče, ki se bo po načrtih občine prelevilo v sodoben ustvarjalni prostor.

V sodelovanju s 40 slovenskimi in mednarodnimi partnerji RogLab oblikovalcem, umetnikom in podjetnikom ponuja opremo in tehnično pomoč pri izvedbi inovativnih zamisli. Mnogi med njimi se osredotočajo na izzive, ki jih prinaša življenje v mestnem okolju, in na pereče družbene probleme, pravijo na ljubljanski občini. V šestih letih delovanja je RogLab gostil več kot 4.500 uporabnikov, med njimi 70 odstotkov žensk, v izobraževalni program pa je letno vključenih več kot 200 otrok.

Kot so ob tej priložnosti še zapisali na MOL-u, preizkušajo načine dela, ki bi lahko postali osrednji del revitalizirane tovarne Rog. Ta bo tako z inovativnostjo in izvirnostjo spet služila ustvarjalnemu, podjetniškemu duhu Ljubljane.

Poleg Ljubljane sta bila v finalnem izboru za nagrado še Düsseldorf in Strasbourg. Ljubljana je nagrado organizacije Eurocities dobila že leta 2013, in sicer v kategoriji Pametno bivanje za projekt Zagotavljanje varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi.

V družbi evropskih mest

Mrežo mest Eurocities so leta 1986 ustanovili župani šestih velikih evropskih mest – Barcelone, Birminghama, Frankfurta, Lyona, Milana in Rotterdama. Danes je vanjo vključenih več kot 130 največjih evropskih mest ter 40 partnerskih mest, v katerih živi 130 milijonov ljudi. Ljubljana je članica mreže od leta 1995, od leta 2015 pa tudi članica izvršnega odbora.

Novembra lani je letno konferenco Eurocities gostila Ljubljana, v ospredju je bilo krožno gospodarstvo. Udeležilo se je je več kot 600 delegatov iz 120 evropskih mest, med katerimi je bilo kar 60 županov in podžupanov.

M. K.