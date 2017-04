Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 11 glasov Ocenite to novico! 127 centimetrov visoko skulpturo dekletca s ponosno dvignjeno glavo, ki zre v 3,4 metra visokega svetovno znanega bika in ga tako rekoč izziva, so postavili ob mednarodnem dnevu žena. Foto: AP Skulpturo, naslovljeno Neustrašno dekletce, ki je delo ameriške umetnice Kristen Visbal, je financiralo investicijsko podjetje State Street Global Advisors, postavilo pa oglaševalsko podjetje McCann. Foto: AP Arturo Di Modica je legendarnega bika ustvaril leta 1989, šlo pa je za tako rekoč gverilsko umetnost, saj je skulpturo pred newyorško borzo postavil brez privolitve mestnih oblasti. Foto: EPA Sorodne novice Nočna gverilska invazija Edwarda Snowdna v newyorški park Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najprej dekletce proti biku, zdaj bik proti (dvoličnemu?) dekletcu

Spopad bronastih skulptur v bližini Wall Streeta

13. april 2017 ob 19:37

New York - MMC RTV SLO

Bronasti kip dekletca, ki so ga ob mednarodnem dnevu žena simbolično postavili nasproti prav tako bronastega kipa bika v parku Bowling Green na spodnjem delu Manhattna blizu Wall Streeta, je zmotil avtorja tega živalskega simbola borbenega duha ZDA in tudi samega New Yorka.

Uradno sporočilo Neustrašnega dekletca, kot se imenuje stvaritev ameriške umetnice Kristen Visbal, ki jo je financiralo investicijsko podjetje State Street Global Advisors, je simbolično opozorilo na moč žensk. Podjetje je ob tem zagnalo tudi kampanjo pritiska na več tisoč podjetij, v katera tudi sami vlagajo, da v upravne odbore imenujejo več žensk.

Vendar je 127 centimetrov visoko dekletce s ponosno dvignjeno glavo, ki zre v 3,4 metra visokega bika in ga tako rekoč izziva, zmotilo stvaritelja prve skulpture – italijanskega umetnika Artura Di Modico, ki trdi, da so mu bile s tem med drugim kršene avtorske pravice. Vendar je dodal, da upa na poravnavo in da se bo lahko ognil tožbi.

Di Modica je bika ustvaril leta 1989, šlo pa je za tako rekoč gverilsko umetnost, saj je skulpturo pred newyorško borzo postavil brez privolitve mestnih oblasti. Tako je policija poskrbela za odstranitev skoraj 3.200 kilogramov težke bronaste živali, vendar je pritisk javnosti prepričal oblastnike, da so jo ponovno postavili v majhnem parku Bowling Green, se pravi na lokaciji nedaleč od borze, na kateri je še danes.

Predrugačen pomen prvotne skulpture

Tudi za skulpturo deklice se je sprva načrtovalo, da bo nasproti bika stala le teden dni, ampak se je mestna oblast z županom Billom de Blasiem na čelu po zelo pozitivnem odzivu javnosti odločila, da bo na tej lokaciji ostala leto dni. Norman Siegel, odvetnik italijanskega umetnika, meni, da gre za kršitev avtorskih pravic in da prisotnost nove skulpture spreminja umetniški pomen slavne stvaritve njegove stranke. Ob tem dodaja, da je oblast pri dekletcu zaobšla siceršnje postopke pri izdaji dovoljenja za trajnejšo postavitev skulpture, poroča BBC.

"Vsi imajo radi bika," je dejal 76-letni Di Modica na sredini tiskovni konferenci in dodal, da je zdaj v tem novem kontekstu njegovo delo videti "negativno". Župan de Blasio se je na nastali položaj odzval prek svojega profila na Twitterju, kjer je zapisal: "Moški, ki ne marajo, da ženske zavzemajo prostor, so prav tisto, zaradi česar potrebujemo Neustrašno dekletce."

Kate Harding z univerze Cornwell je prepričana, da bikova "hipermožata, agresivna podoba", spada v neko drugo obdobje New Yorka. Po njenem mnenju se fotografije dekletca niso tako hitro razširile po spletu, ker bi ljudje želeli promovirati investicijsko podjetje, temveč "ker predstavlja osvežujočo, vključujočo vizijo ključnih ameriških vrednot 21. stoletja, kot sta pogum in krepostno kljubovanje."

Zavajajoča deklarativna raven skulpture dekletca

Di Modica pa je svoje nestrinjanje podkrepil še z dejstvom, da kip dekletca nikakor ni umetniško delo, temveč zgolj "oglaševalski trik", ker ga je financiralo prej omenjeno investicijsko podjetje State Street Global Advisors, postavilo pa oglaševalsko podjetje McCann. Odvetnik Siegel je po poročanju Reutersa povedal še, da je bila naknadno celo odstranjena ploščica, ki je sprva stala pred dekličinimi nogami in na kateri je pisalo "Moč ženskega znanja v vodstvu. ONA naredi razliko." Sigel meni, da "to potrjuje, da ta ploščica morda sploh nikoli ne bi smela biti tam."

Pina Gabrijan