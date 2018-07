Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Američan se je v pismu, ki je spremljalo mozaične kamenčke, opravičil zaradi svojega "groznega vedenja", so v petek sporočili z arheološkega najdišča, ki je južno od Neaplja. Foto: Wikipedia Commons Paestum, ki je najbolj znan po treh dobro ohranjenih grških templjih v dorskem slogu, je od leta 1998 vključen na Unescov seznam svetovne dediščine. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Izraelski arheologi odkopali 1.800 let star rimski mozaik Dodaj v

Nekdaj dolgoprsti, danes skesani ameriški turist vrnil kamenčke antičnega mozaika

V Paestum v južni Italiji prispela pošiljka iz ZDA

28. julij 2018 ob 15:28

Neapelj - MMC RTV SLO

Neki Američan je po skoraj 50 letih vrnil mozaične kamenčke, ki jih je v mladosti ukradel z italijanskega arheološkega najdišča Paestum.

V pismu, ki je spremljalo kamenčke, se je opravičil zaradi svojega "groznega vedenja", so v petek sporočili z arheološkega najdišča, ki je južno od Neaplja.

Televizijska oddaja vzbudila slabo vest

Američan je na začetku sedemdesetih let preteklega stoletja obiskal Paestum in je, kot je zapisal, "iz lastne nevednosti" s seboj odnesel nekaj mozaičnih kamenčkov. Ko pa si je pred kratkim ogledal televizijsko oddajo o tamkajšnjih ruševinah, se je znova spomnil svojega mladostniškega zmikavtskega podviga, pri čemer se mu je oglasila slaba vest.

Že druga pošiljka v dveh mesecih

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal direktor paestumskega muzeja Gabriel Zuchtriegel, je zanimivo, da je zgolj dva meseca pred to vrnitvijo mozaičnih kamenčkov na mesto njihovega izvora neki moški vrnil figurico iz slonovine, ki jo je kot otrok tam izmaknil v petdesetih letih preteklega stoletja.

Na Unescovem seznamu svetovne dediščine

Sicer pa je bil Paestum glavno antično grško mesto na obali Tirenskega morja v Magni Graecii (Veliki Grčiji), torej regiji v antični južni Italiji in Siciliji, ki so ju grški naseljenci kolonizirali od 8. stoletja pred našim štetjem dalje.

Arheološko najdišče je od leta 1998 vključeno na Unescov seznam svetovne dediščine in je najbolj znano po treh dobro ohranjenih grških templjih dorskega sloga, ki so jih postavili med letoma 600 in 450 pred našim štetjem.

P. G.