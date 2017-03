Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Znano je že, da bo za EPK 2025 kandidirala Lendava - zdaj pa se zdi, da se bo v "boj" podala še Nova Gorica. Foto: Radio Koper Peršak je spomnil, da ideja, da bi si dve mesti delili naziv evropske prestolnice kulture, ni nova. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova Gorica za EPK? "Dobra in zanimiva ideja," pravi minister

Projekt je še v povojih

6. marec 2017 ob 20:19

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Minister za kulturo Tone Peršak se je v okviru današnjega obiska vlade v širši Goriški regiji seznanil s kandidaturo Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.

"Mislim, da je ideja dobra," je dejal po sestanku s predstavniki občine in pobudniki ideje. Zdi se mu tudi zanimiva, saj je možno, da bi si naziv delili še z enim mestom.

Čezmejna naveza Nova Gorica - Görlitz?

Vodja delovne skupine in pobudnica ideje Neda Rusjan Bric je danes pojasnila, da koncept, ki je "zaenkrat zelo osnoven", predvideva možnost sodelovanja Nove Gorice z mestom na nemško-poljski meji Görlitz oz. Zgorezelec. Po trditvah Rusjan Briceve pa bi se Novi Gorici z velikim veseljem pridružila tudi Gorica.

Peršak je spomnil, da ideja, da bi si dve mesti delili naziv evropske prestolnice kulture, ni nova. Obe mesti sta sicer po njegovem mnenju, ker mejita na sosednji državi, na nek način "razdeljeni na dvoje". "Očitno je, da evropska ideja o brisanju meja počasi na področju kulture postaja realnost," je še ocenil.

Do konca leta zbirajo ideje

Ker so v ideji prepoznali interes, se je po navedbah Rusjan Briceve kmalu oblikovala majhna skupina ljudi iz lokalnega okolja in začela pripravljati koncept. Vse izbrane ideje pa bodo do konca leta nesli na občino in celoten koncept šele nato poslali Evropski komisiji, je napovedala. Ali bodo na izboru uspešni, še lep čas ne bo znano. Vsekakor pa bo izbrano eno slovensko in eno nemško mesto.

Rusjan Briceva vidi velik pomen kandidature za Novo Gorico. V enem letu bodo tako po njenem prepričanju naredili "res dober nabor idej", ki jih bo občina lahko uresničila ne glede na rezultate izbora.

A. J.