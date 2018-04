O festivalih in kreativnem sektorju v sodobni družbi tudi z evropskim komisarjem

Na vzporedni konferenci, naslovljeni Kreativni forum Ljubljana, ki jo ministrstvo za zunanje zadeve in Unija za Sredozemlje organizirata v sredo in četrtek ter je posvečena kreativnim industrijam, je prisotnih več visokih predstavnikov EU-ja, med njimi tudi evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics. Konferenca pozornost usmerja na kulturo in kreativni sektor na zahodnem Balkanu in v južnem Sredozemlju ter se zavzema za boljši pretok informacij in sodelovanj. Del programa je namenjen tudi turizmu, tako da udeleženci med seboj delijo izkušnje sodelovanj in dobrih praks s turističnimi organizacijami. Sicer pa je namen konference prispevek k oblikovanju novega policentričnega omrežja kulturnih in kreativnih industrij, ki bo lahko za zgled na področjih regionalnega sodelovanja, ustvarjanja novih delovnih mest in spodbujanja gospodarske rasti.