Obhodi kurentov na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine

Na seznamu še Škofjeloški pasijon

7. december 2017 ob 08:53

Seul - MMC RTV SLO, STA

Obhodi kurentov so vpisani na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, so sporočili iz Južne Koreje.

Tam poteka 12. zasedanje medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki je sicer odločal o 35 predlogih. Kot so zapisali v obrazložitvi, je obhodi kuentov združujejo različne kulturen izraze družbenih prask, uprizoritvenih umetnosti, znanj o naravi in tradicionalnih obrti. Gre za novo priznanje za kurente in za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji ter še za en nov korak k boljši prepoznavnosti slovenske kulturne dediščine v mednarodnem prostoru.

Obhodi kurentov so pustna šega in prireditev na Ptujskem in Dravskem polju, v Halozah in Slovenskih goricah. Kurent je najbolj množičen tradicionalen pustni lik, ki po ljudskem verovanju preganja zimo in vabi v deželo pomlad, piše v sklepu o vpisu v slovenski register nesnovne dediščine.

Kurentovanje na Ptuj privabi več deset tisoč ljudi

Ptujčani so obhode kurentov v slovenski register nesnovne dediščine vpisali leta 2012, zatem pa je bil kurent razglašen še za živo mojstrovino državnega pomena. Da bi še bolj poudarili vlogo kurenta za regijo, so pred tremi leti 20 kurentovih društev povezali v Zvezo društev kurentov, ki združuje več kot 900 članov. Vse te je mogoče združene vsako leto videti na največjem slovenskem pustnem festivalu na Ptuju - Kurentovanju, ki tja vsako leto privabi več deset tisoč obiskovalcev iz Slovenije in drugod.

Obhodi kurentov so po Škofjeloškem pasijonu drug slovenski vpis na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Slednji izhaja iz konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003. Skladno s konvencijo med nesnovno dediščino štejemo prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine.

K. T.