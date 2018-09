Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zaradi vse večjega zanimanja se festival vsako leto širi na različne nove lokacije po mestu. letos bo potekal do sobote, 8. septembra, do takrat pa postregel z različnimi brezplačnimi kulturnimi vsebinami za vse generacije. Foto: visitvrhnika.si Cankarjada je bila v prvi vrsti zamišljena kot gledališki festival - program sestavljajo z vidnejšimi slovenskimi gledališkimi društvi in lokalnimi gledliškimi društvi - organizatorji pa tradicionalni odrski program dopolnjujejo s koncerti in nekaterimi drugimi dogodki. Foto: visitvrhnika.si Del programa vselej namenijo tudi najmlajšim obiskovalcem - letos se bodo lahko udeležili glasbene delavnice, kjer bodo med drugim raziskovali, kakšne zvoke oddaja naše telo. Foto: visitvrhnika.si Dodaj v

Od glasbe do gledališča – Vrhnika vabi na tradicionalno Cankarjado

Tudi o okolju, v katerem sta ustvarjala Cankar in Linhart

3. september 2018 ob 11:37

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Na Vrhniki se z umetniškim performansom Bojana Mavsarja drevi začenja 23. umetniško-gledališki festival Cankarjada. Dogodek bo do sobote postregel z vrsto brezplačnih kulturnih vsebin, od gledaliških predstav do koncertov, organizator, Klub vrhniških študentov Zakon, pa namenja program obiskovalcem vseh generacij.

Otvoritvenemu performansu bo sledil koncert Bora Zakonjška z zasedbo Afrobeat - Funk - Blues - World project. Zakonjšek je izurjen bobnar, kitarist in avtor, ki je osvojil različne glasbene zvrsti, od klasike in džeza do afriške glasbe, bluza in funka.

V torek bo nastopila zasedba Na lepem prijazni, ki se je pred časom vrnila na odre z novim projektom Srceder. V petek bodo med neobremenjenostjo, apokaliptičnimi kitarskimi rifi, zvočnimi vibracijami, zen atmosfero in domiselno improvizacijo vijugali Prismojeni profesorji bluesa, v soboto bo zadišalo po ljubezni z uličnim swing bandom Počeni škafi, življenjske situacije iz zornih kotov, ki jih nismo vajeni, pa bo osvetljevala zasedba Papir.

V torek si bo mogoče ogledati tudi satirično dramo Ivana Cankarja Za narodov blagor v izvedbi Dramsko-umetniške skupine Oksimoron, Kulturnega društva Možic in Mosquito theatra. Drama, ki jo je Cankar napisal na Dunaju, je kritika tedanjih družbenih razmer na Slovenskem, ki pa se vedno znova izkazuje za aktualno. V ospredju je spor med izprijenima voditeljema dveh meščanskih strank, ki si pod krinko dela za narodov blagor gradita svojo pot navzgor.

V sredo bo sledila interaktivna forumska predstava gledališke skupine Vse ali nič iz Zavoda BOB z naslovom Status quo na trgu dela, s katero bodo preizpraševali stanje in razmerja moči na trgu dela ter se ukvarjali s prekarnostjo in izkoriščanjem na delovnem mestu. Gradi na primeru Špele, ki se težko preživlja, plačuje pokojninsko zavarovanje, si nekoč želi dokončati študij, je utrujena od dela in vedno na razpolago nadrejenim.

V četrtek bo na sporedu festivala drama Hlapci se ženijo, ki so jo pripravili v Društvu za razvoj gledališča v izobraževanju, da bi mladim približali Antona Tomaža Linharta in Cankarja. Igra ponuja vpogled v principe snovanja dramskega dela in mehanizme, ki ustvarjajo dramsko napetost, čustveno vpletenost in posledično vznemirljivo gledališko uprizoritev, ob tem pa oriše temeljne značilnosti literarnega ustvarjanja Linharta in Cankarja ter okolij, v katerih sta živela.

V petek bo sledila "komedija, ki razkriva pravo resnico o ženskah" 50 odtenkov ženske v izvedbi Barbi šov oz. igralke Barbare Vidovič, v soboto pa bo venček predstav sklenila improvizirana predstava Vinjete, ki se navezuje na Cankarjevo istoimensko zbirko črtic in novel.

Z glasbenimi delavnicami za najmlajše

Cankarjada, ki bo potekala pred Klubom Zakon na Tržaški 11 na Vrhniki, prinaša tudi glasbeno delavnico za otroke pod vodstvom Rade Kikelj Drašler z naslovom Gozdni orkester. Otroci bodo raziskovali, kakšne zvoke oddaja naše telo in spoznali, da je lahko tudi to inštrument. Skozi igro ploskanja bodo med drugim odkrivali različne ritme in s tleskanje prstov posnemali dež.

M. K.