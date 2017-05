Oddaja Platforma o 57. beneškem bienalu

Danes na TVS 1 ob 23.05

22. maj 2017 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Platformi bo tokrat predstavljen 57. beneški bienale, ki poteka pod naslovom Viva Arte Viva. Letošnji bienale gosti 86 nacionalnih paviljonov in 120 umetnikov na glavni razstavi.

Med njimi številne slovenske umetnike. Veliko se jih ukvarja z begunsko tematiko - tudi v slovenskem paviljonu in paviljonu NSK države v času. V oddaji so se pogovarjali s številnimi priznanimi umetniki. O nenavadnih skulpturah s kiparjem Erwinom Wurmom, o svojem videnju grozljive avstralske preteklosti pa z aboriginsko umetnico Tracey Moffat.

Na beneškem bienalu, ki velja za eno največjih manifestacij sodobnega vizualnega ustvarjanja na svetu, je svoja vrata odprl tudi slovenski paviljon. Obiskovalce vabi z naslovom Novicam se ne odpovemo!, v projektu pa Nika Autor in kustosinja Andreja Hribernik preizprašujeta teme, kot so begunstvo, potovanja in sreča.

Britanski časopis The Guardian je slovenski paviljon uvrstil med pet najboljših. Novinarka in umetnostna kritičarka Laura Cumming je namreč zapisala, da "vrhunski izvirni film Nike Autor, ki se osredotoča na vlake kot simbole upanja in obupa, kolažno sestavlja podvozja Busterja Keatona in današnje imigrantske slepe potnike, posnetke stare železniške linije Beograd-Ljubljana in sodobne podobe ljudi, ki nosijo domov železniške pragove za kurjavo pozimi. Nika Autor je novi John Grierson".

Beneški likovni bienale bo aktualno umetniško produkcijo z vsega sveta predstavljal do 26. novembra pod naslovom Viva arte viva.

G. K.