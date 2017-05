Picassova Sedeča ženska v modri obleki za 45 milijonov dolarjev k novemu lastniku

Slika prodana na ponedeljkovi dražbi v New Yorku

16. maj 2017 ob 11:11

New York - MMC RTV SLO

Sedeča ženska v modri obleki oziroma leta 1939 ovekovečena Dora Maar, muza Pabla Picassa, je bila prodana na dražbi hiše Christie's v New Yorku za 45 milijonov dolarjev (dobrih 40 milijonov evrov).

Slika Pabla Picassa Sedeča ženska v modri obleki (v izvirniku Femme assise, robe bleue) ima precej burno preteklost, saj so jo med drugo svetovno vojno zasegli nacisti - vendar so jo prestregli pripadniki francoskega odporniškega gibanja, ko so se nacisti pomikali iz Pariza proti Moravski. V 60. letih minulega stoletja pa je pristala v lasti znanega zbiralca in trgovca umetnin Ernesta Beyelerja.

Nadaljevanje poti po dražbah umetnin

Portret slikarjeve muze Dore Maar je že leta 2011 šel na dražbo hiše Christie's in takrat ga je nek zbiratelj umetnin iz Ženeve kupil za 26 milijonov dolarjev (dobrih 23 milijonov evrov), čeprav si zanj pri dražbeni hiši niso obetali več kot 14 milijonov dolarjev.

Tudi tokrat je šla slika pod kladivo pri dražbeni hiši Christie's, in sicer na dražbi impresionistične ter moderne umetnosti, ki so jo organizirali v ponedeljek zvečer v Rockefellerjevem centru v New Yorku, poroča BBC.

Pred skoraj natanko dvema letoma so prav tako pri Christie's prodali Picassove Ženske iz Alžira, in sicer 179,3 milijona dolarjev, s čimer je umetnina postala najdražja slika, kar so jih kdaj prodali na dražbi.



Slikar in njegova večkrat upodobljena muza

Gre za enega izmed več različnih Picassovih portretov fotografinje Dore Maar, katere pravo ime je bilo Henriette Theodora Markovitch. Ko sta se slikar in njegova bodoča muza spoznala v Parizu leta 1936, je bila ta še poročena s pesnikom Paulom Eluardom. Slika pa je nastala tri leta kasneje, ko je bilo Picassu 58 in njej 31 let - pravzaprav naj bi nastala prav na slikarjev rojstni dan 25. oktrobra.

Picasso (1881-1973) je v času njune skoraj desetletje trajajoče zveze ustvaril celo vrsto njenih portretov, nekateri spadajo celo med njegove najlepše umetnine. Dora Maar je umrla v Parizu leta 1997 v starosti 90 let.

P. G.