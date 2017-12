Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Ljubimca sredi plesišča. Skleneta roke in se začneta vrteti. Zazreta se v oči in soba se zamegli v vrtincu njunega gibanja. /.../ V delu Resnično čaroben trenutek obiskovalci to situacijo podoživijo s pomočjo sodobnega komunikacijskega orodja, ki ga zaljubljenci pogosto uporabljajo v razmerjih na daljavo: Applovega FaceTimea," so organizatorji med drugim zapisali o delu Adama Basante, po katerem je letošnja izvedba festivala Pixxelpoint dobila naslov. Foto: Pixxelpoint Sorodne novice Pixxelpoint: na presečiščih umetnosti, znanosti in družbe Pixxelpoint letos od umetnikov pričakuje "neumetnost" Pixxelpoint 2013 - pomen preteklega, že ustvarjenega, že izmišljenega Dodaj v

Pixxlepoint s sodobnimi umetniškimi praksami spet povezuje obe Gorici

Začetek 18. mednarodnega festivala na Goriškem

1. december 2017 ob 08:40

Nova Gorica/Gorica - MMC RTV SLO, STA

Tokratni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint nosi naslov Resnično čaroben trenutek, kar je njegov kurator Božidar Zrinski povzel po istoimenskem projektu kanadskega avtorja Adama Basante, enega od sodelujočih umetnikov na festivalu.

18. izvedbo tega mednarodnega festivala, ki se začenja drevi, bosta Nova Gorica in Gorica gostili teden dni. Tokrat se predstavlja 23 umetnikov z vsega sveta, njihovi projekti pa izpostavljajo razne vidike sodobne tehnološko zasnovane družbe, umetnosti in politike. Organizator Kulturni dom Nova Gorica je letos k sodelovanju povabili goriško galerijo Agore in Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Ob polnoletnosti zazrtost v prihodnost

Po besedah direktorice Kulturnega doma Nova Gorica Pavle Jarc ob polnoletnosti festivala že zrejo v prihodnost in razmišljajo o novostih dokaj uveljavljenega festivala v svetovnem merilu. Predvsem so ta odvisna od sredstev, ki jim jih bo uspelo pridobiti.

Kurator Božidar Zrinski je zapisal, da projekti sodelujočih umetnikov raziskujejo posameznikovo vpetost v socialno stvarnost družabnih omrežij, obdelovanja podatkovnih in vedno bolj pomembnih slikovnih arhivov, izpostavljajo posameznikovo čutno senzorično izkušnjo prostora, opredeljujejo se do zgodovine umetnosti in kulture ter postavljajo pod vprašaj resničnost, ki jo živimo.

Natančen razpored programa 18. Pixxelpointa, ki traja od 1. do 8. decembra, si lahko pogledate na tej povezavi.



Popularizacija digitaliziranega sveta

Pixxelpoint, ki izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, si je postavil za cilj tako razvijanje in boljše razumevanje razsežnosti digitalnih svetov ter digitaliziranja stvarnega sveta okoli nas, skupaj z njegovo predstavitvijo in popularizacijo kot tudi spodbujanje teoretskega kritičnega diskurza in refleksije o intermedijski umetnosti.

Poleg Adama Basante sodelujejo še Anna Ridler, ::vtol:: (Dmitry Morozov), Julian Palacz, Vladimir Frelih, Marko Batista, Boštjan Čadež, Iza Pavlina, Tadej Vindiš, Valerie Wolf Gang, Nika Oblak & Primož Novak, Maja Smrekar, Ana Petrović in štipendisti Domen Dimovski, Tina Lanišek, Miha Godec in Laren Polič Zdravič, Anja Jurše, Anja Hauptman, Kristina Keber, Ivan Stanojvić in Mitja Cvetko.

Med spremljevalnimi dogodki bodo večpredstavnostne delavnice, predstavitve intermedijskih štipendij in knjig, molekularno-kulinarični dogodek ob koncu festivala in predavanje Vladimirja Freliha.

Odprtje festivala Pixxelpoint bo tako kot prejšnja leta najprej na italijanski strani, tokrat v galeriji Agore v Gorici ob 18. uri, nato ob 20. uri pa še v Mestni galeriji Nova Gorica.

