Plečnikovo nagrado sta za ureditev nabrežja Ljubljanice prejela Vesna Košir Vozlič in Matej Vozlič. Če kje, se je ravno pri ureditvah ob Ljubljanici in okrog nje izkazalo, kako tanka je popkovina, ki ureditve javnega prostora povezuje z javnostjo in javnim življenjem. Plečnikovi nagrajenci so nagrade prejeli v Narodni galeriji Slovenije v Ljubljani. Na pobočjih, ki so bila pred stoletji izkrčena zaradi do skrajnosti prignane potrebe po preživetju, gesta Hiše za preživetje odpira novo možnost, kako je tu in zdaj mogoče bivati in živeti na način, ki je vreden tako lastne zgodovine kot globalne, družbeno in ekološko odgovorne prihodnosti.

Plečnikovo nagrado prejela Vesna Košir Vozlič in Matej Vozlič

Medalji za aktualno realizacijo Hiši za preživetje in Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu

23. april 2018 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste, vključno z ureditvijo Novega trga sta Plečnikovo nagrado prejela Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič. Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo pa so prejeli snovalci Hiše za preživetje na Trebčah in prenove Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu.

Z zveznim rahljanjem visokih betonskih korit Alfreda Kellerja in s spoštljivim odnosom do Plečnikove dediščine sta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič v preteklih desetletjih bistveno spremenila prostor ob Ljubljanici, so izpostavili v utemeljitvi nagrade, a vendar njune ureditve niso celostne umetnine, vsaj ne v smislu, da so statične in nespremenljive, "prej so vaje v ojačevanju vsega, kar je tam obstajalo že prej".

Nabrežja so po prepričanju žirije postala prostor svobode, "ki je pogoj urbanega in ki si ga lahko zelenje, zgradbe in spremenljive navade ljudi nenehno prilagajajo, ga redefinirajo in si ga prisvajajo". Obenem se jim zdi izjemno, da sta desetletje dosledno in neomajno sledila svoji viziji celote, ki je bila izbojevana na polju javnega prostora. "Če kje, se je ravno pri ureditvah ob Ljubljanici in okrog nje izkazalo, kako tanka je popkovina, ki ureditve javnega prostora povezuje z javnostjo in javnim življenjem," so zapisali.

Aktualna realizacija

Arhitekturo Hiše za preživetje na Trebčah so zasnovali Katja Cimperman, Matej Blenkuš in Anja Cvetrežnik. Žirija jih je s Plečnikovo medaljo nagradila za prispevek k razmisleku o sodobni poselitvi podeželja in za dosledno ter obenem neprisiljeno izvedbo Hiše za preživetje: "Na pobočjih, ki so bila pred stoletji izkrčena zaradi do skrajnosti prignane potrebe po preživetju, gesta Hiše za preživetje odpira novo možnost, kako je tu in zdaj mogoče bivati in živeti na način, ki je vreden tako lastne zgodovine kot globalne, družbeno in ekološko odgovorne prihodnosti."

Majda Kregar in Miha Kerin si Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo po mnenju žirije zaslužita za prenovo Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu, ki sta jo oblikovala v sodobnem jeziku in obenem v popolnoma baročnem iluzionističnem duhu. Kot so med drugim zapisali, nagrado dobita za celovito in suvereno gesto prenove interjerja, ki je dokaz, da je mogoč avtorski in ravno zato tudi občutljiv in subtilen pristop do dediščine in zgodovinskega konteksta.

Pomembno delo s področja arhitekture

Plečnikovo medaljo za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike so dobili tudi Luka Skansi, Bogo Župančič, Martina Malešič, Primož Fijavž in Boštjan Botas Kenda za raziskovalni projekt Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila ter strategijo njegove predstavitve strokovni in širši javnosti (razstava s katalogom).

Sledi kultur kamna in rože

Študentsko Plečnikovo priznanje je žirija namenila magistrskemu delu Sledi kultur kamna in rože v Ravnikarjevem oblikovanju avtorja Aljoše Kotnjeka, ki jo je napisal pod mentorstvom Roka Žnidaršiča s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Na razpis za Plečnikova odličja za leto 2018 je prispelo 44 predlogov, od tega 33 predlogov za izvedene zgradbe in ureditve, šest predlogov za dela s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike in pet predlogov za študentska priznanja. O nagrajencih je odločala žirija v sestavi Lene Krušec (predsednica), Jadranke Grmek, Ane Kučan, Vlatke Ljubanovič in Miloša Kosca.

Nagrade so podelili v Narodni galeriji sledilo pa je odprtje razstave del prejemnikov Plečnikovih odličij in nominirancev v galeriji Dessa.

G. K., Foto: BoBo