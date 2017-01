Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaradi liberalne migracijske politike so skrajni desničarji tako kanclerko Angelo Merkel kot podkanclerja Sigmarja Gabriela označili za narodna izdajalca. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po dobrosrčnežu in lažnivem tisku ima naziv najslabše nemške besede narodni izdajalec

Jezikoslovci za najslabše besede sicer razglasi tiste, ki "ne ustrezajo dejstvom ali niso človeške"

12. januar 2017 ob 10:32

Darmstadt - MMC RTV SLO/STA

Nemški jezikoslovci so med več kot tisoč predlogi za najslabšo besedo lanskega leta razglasili besedo narodni izdajalec (Volksverräter), ki so jo označili za "ostanek diktatur, tudi nacistične".

"Zmagovalno" besedo dandanes skrajni desničarji in nasprotniki priseljevanja uporabljajo za žaljenje političnih nasprotnikov, v nacistični Nemčiji pa so z njo označevali sovražnike države. Kot je šestčlanski odbor jezikoslovcev zapisal na svoji spletni strani, besedo danes uporabljajo kot očitek politikom, kot kleveto, ki duši resno razpravo, ki je potrebna v demokraciji. Zaradi pregona ljudi, ki so jih v nacistični Nemčiji označili za narodne izdajalce, ima beseda močan naboj in je bila dolga leta v naboru besed, ki so tabu, v zadnjih letih pa so jo pripadniki Pegide in Alternative za Nemčijo, znanih po protiimigracijskih in protimuslimanskih prepričanjih, znova vrnili v politični diskurz.

Lani je bila beseda leta dobrosrčnež (Gutmensch), s katero desničarji označujejo ljudi, ki odprtih rok sprejemajo begunce in migrante, predlani pa lažnivi tisk (Lügenpresse), izraz iz nacistične Nemčije, s katerim so protiimigracije skupine označevale sredinske medije.

Odbor za najslabše besede sicer razglasi tiste, ki "ne ustrezajo dejstvom ali niso človeške". Običajno gre za žaljive besede, ki so v zadnjih 12 mesecih prešle v širšo uporabo, odbor pa želi opozoriti nanje.

K. T.