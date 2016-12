Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Minister za kulturo in Piotr Glinski in zdaj že nekdanji lastnik ene najdragocenejših zbirk umetnosti na svetu, Adam Karol Czartoryski, ob podpisu prodajne pogodbe. Foto: Reuters Krajina z dobrim samaritancem (1638), delo Rembrandta van Rijna, je ena od zgolj šestih krajin velikega nizozemskega mojstra ki so se ohranile. Nacisti so jo zaplenili leta 1939, a je bila nato v štiridesetih vrnjena v zbirko; zdaj je last Poljske. Foto: EPA Obstajajo različne teorije o zgodovini in nastanku Dame s hermelinom. Po eni izmed njih je da Vinci hermelina na sliko vključil zato, da bi z njim ponazoril ljubimca portretiranke. Na sliki je namreč Cecilia Gallerani, ljubica milanskega vojvode Ludovica Sforze, ko je imela 16 ali 17 let. Leonardo je sliko naslikal leta 1490. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poljska vlada zadovoljna z ogromnim "popustom" na dvemiljardno zbirko umetnosti

Kupili so Damo s hermelinom in še celo vrsto drugih del

30. december 2016 ob 12:11

Varšava - MMC RTV SLO

Poljska vlada je ta teden potrdila, da so opravili načrtovani nakup dragocenega portreta Leonarda da Vincija od zasebne fundacije. Za transakcijo, ki je dvignila ogromno prahu, je bil potreben amandma državnega proračuna.

Poljska je znamenito sliko Dama s hermelinom (1490) Leonarda da Vincija skupaj z več tisoč drugimi umetninami odkupila od Fundacije Czartoryski; za zbirko je država odštela nekaj več kot sto milijonov evrov. "To je samo drobec resnične vrednosti, ki bi jo zbirka imela na trgu," se je novinarjem na tiskovni konferenci pohvalil minister za kulturo Piotr Glinski.

Nakup zbirke, v kateri je tudi Rembrandtovo platno Krajina z dobrim samaritancem, je del širše iniciative - Poljska skuša nacionalizirati najpomembnejša podjetja in kulturne artefakte.



Odbor fundacije odkorakal

Vse skupaj sicer ni potekalo popolnoma gladko: upravni odbor Fundacije Czartoryski je medtem odstopil, češ da se glede odkupa nihče ni posvetoval z njimi. Dama s hermelinom, za katero številni poznavalci menijo, da po umetniški vrednosti presega celo samo Mono Lizo, je razstavljena v gradu Wawel v Krakovu.

Poljska vlada, ki jo vodi konzervativna stranka Zakon in pravica (PiS), je že dalj časa zagovarjala odkup ene najvišje ocenjenih umetniških zbirk na svetu.

"Hotel sem pač narediti donacijo," je predsednik in ustanovitelj fundacije Adam Czartoryski odgovoril na novinarsko vprašanje, zakaj je zbirko iz rok spustil za tako nizko ceno. "Odločitev je moja." Upravni odbor fundacije sicer poudarja, da ne nasprotuje prodaji zbirke vladi, da pa gre proti njihovim pravilom, da se posel sklepa brez potrebnih predpriprav, torej brez realne ocene vrednosti zbirke.

Plačali bi še enkrat več

Poljski časopisi so poročali, da je bila poljska vlada pripravljena v žep seči tudi po milijardo zlotov (226 milijonov evrov) za odkup cele zbirke. Da Vincijev portret, ki meri 55 cm v višino in 40 v širino, je zavarovan za 331 milijonov evrov, kadar potuje. Cela zbirka je bila v preteklosti ocenjena na nekje med 8 do 10 milijard zlotov (2,3 - 2,4 milijarde evrov).

Vlada je letos vpeljala amandma proračuna, ki predvideva rezervni skald za "nakup kulturnih dobrin, vključno z zgodovinskimi spomeniki, in pravic do kulturnih dobrin, ki imajo poseben pomen za poljsko državo."

Minister Galinski je napovedal, da bodo kupljene umetnine vključili v stalno zbirko Narodnega muzeja. "Zdaj je pravica poljskega naroda do teh del zagotovljena," je podčrtal minister. "Razlika je med tem, da imaš nekaj sposojeno ali pa si prav lastnik tega predmeta."



Zadnja Da Vincijeva slika, ki se je pojavila na dražbi - leta 2014 je bilo to delo Savator mundi - je bila prodana za nerazkrito vsoto, ki pa se je po različnih poročilih gibala med 75 milijoni in 127,5 milijoni dolarjev.

