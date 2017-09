Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V nedeljo bo pod vodstvom Anje Humljan potekala participatorna čutno usmerjena 4-urna delavnica Arhitektura je človeška: Jože Plečnik in urbana joga. Foto: Primož Lukežič Namen simpozija O oblasti v arhitekturi, na katerem bo sodeloval filozof Mladen Dolar, je omogočiti kritično razpravo o tej temi ter s teoretiki in praktiki predlagati koncepte razmišljanja o prepletenem odnosu med oblastjo in arhitekturo. Foto: MMC / Miloš Ojdanić Delavnica Bioplarch na Tednih arhitekture v Tirani. Foto: Univerza Polis, Tirana Dodaj v

Praznik evropske arhitekture: Arhitektura danes in jutri

Do 30. septembra tudi številna predavanja in razstave

20. september 2017 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dvoletni program Future Architecture se sklepa z istoimenskim festivalom, v okviru katerega bodo razstave, predavanja, razprave, simpozija, projekcije in pop-up dogodki, predstavljen pa bo tudi slovenski paviljon za beneški bienale prihodnje leto.

"Festival Future Architecture tako ponuja enkraten vpogled v raznovrstnost dejavnosti prihajajoče generacije arhitektov, ki so odločeni podreti obstoječe ovire – ne le fizičnih, temveč tudi namišljene strokovne in ideološke zidove," pravi Matevž Čelik, vodja platforme.

Med glavnimi poudarki na festivalu, ki bo trajal do 30. septembra, bodo tudi dogodki, ki jih bodo pripravili kustosi iz 18 ustanov članic, strokovna razprava Internetno udejstvovanje in metode subverzije s Charlesom Broskoskim in Jamesom Taylor-Fosterjem o raziskovanju zbirke projektov in platform iz resničnega sveta, ki želijo spodkopati status quo spletnega ustvarjanja in potrošništva, kratek govor Zgodbe, ki jih lahko pove samo arhitektura futurologa Ludwiga Engla, predstavitev slovenskega paviljona za 16. arhitekturni bienale v Benetkah prihodnje leto, na četrtkovem simpoziju O oblasti v arhitekturi, k iga pripravlja Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo pa bo sodeloval tudi filozof Mladen Dolar. Namen simpozija je omogočiti kritično razpravo o tej temi ter s teoretiki in praktiki predlagati koncepte razmišljanja o prepletenem odnosu med oblastjo in arhitekturo.

Drugi simpozij z naslovom Landezine Live pripravlja društvo za promocijo krajinske arhitekture Landezine, na njem pa bodo svoj pogled na načrtovanje odprtih urbanih prostorov predstavili krajinski arhitekti in arhitekti iz Avstralije, Nizozemske, Belgije, Francije, Nemčije in Danske. V sklopu simpozija bodo tudi podelili nagrade LILA - Landezine International Landscape Award 2017, nagrajenci pa bodo na predavanjih predstavili svoje projekte in oblikovalske procese.

V projektnem prostoru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je na ogled razstava Simbiocen: odkrivanje novih krajin sobivanja. Kot so zapisali v MAO, je Simbiocen nomadska platforma, ki raziskuje zmožnosti za sodelovanje med različnimi živimi bitji in išče načine za oblikovanje simbiotičnih ekosistemov v kontekstih, v katerih deluje. V sklopu razstave bo danes potekala delavnica s pričetkom ob 17. uri. Na Novih Fužinah je na ogled serija instalacij Skupni prostori, ki so plod sodelovanja čilsko-francoskega arhitekturnega biroja Plan Comun in portugalskega krajinskega arhitekta Tiaga Torressa-Camposa. Zasnovali so pet teras iz opeke, ki so strateško postavljene na različnih lokacijah v soseski. V torek bodo odprli še razstavo Albansko vesolje - oblikovanje med vakuumom in energijo v organizaciji Univerze Polis iz Tirane - raziskovalne in razvojne platforme za zahodni Balkan.

V sklopu festivala bo v četrtek in petek potekala tudi eksperimentalno participatorna delavnica o odnosu med prostorom in percepcijo Design Biotop. Dogodek bo potekal v obliki kurirane eksperimentalne delavnice z vnaprej izbrano skupino udeležencev, ki se bodo skupaj z mentorji poglabljali v izzive razvoja kulturnega turizma Ljubljane. S predstavniki Mestne občine Ljubljana, kreativnimi posamezniki iz prestolnice in tujimi strokovnjaki (izbrani preko razpisa Future Architecture – izbor najboljših mladih kreativcev), želimo najti nove navdihe za vsebinski razvoj mesta.

V središču Ljubljane bo v nedeljo potekala participatorna čutno usmerjena 4-urna delavnica Arhitektura je človeška: Jože Plečnik in urbana joga, ki jo organizira Kopenhagenski arhitekturni festival.

Dobra popotnica za naprej

V dveh letih, kolikor je trajala platforma Future Architecture, ki jo je finančno podprla tudi Evropska komisija, je 1.061 ustvarjalcev iz 60 držav prredstavilo 628 idej. V dogodke platforme je bilo aktivno vključenih več kot 200 mladih ustvarjalcev, od tega 14 iz Slovenije. Gre za prvi tovrstni evropski arhitekturni projekt, namenjen povezovanju mladih, še neuveljavljenih arhitektov in umetnikov s priznanimi evropskimi institucijami in mentorji ter razvoju in izmenjavi novih idej, ki je bil v prvih dveh letih delovanja tako uspešen, da ga je Evropska komisija podprla še za naslednja štiri leta in mu namenila dodatna dva milijona evrov. Koordinator platforme je Muzej za arhitekturo in oblikovanje.

K. T.