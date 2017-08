Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nov kip je delo kiparja Metoda Frleca. Foto: Arhiv občine Gorenja vas - Poljane "Leta 2014 smo bili vsi v Sloveniji, ki čutimo kulturno dediščino, zelo ogorčeni, da je bil Tavčarjev kip ukraden. Najti ga ni bilo mogoče, saj je bil verjetno kmalu pretopljen," se spominja predstavnik Tavčarjevih dedičev Alex Luckmann Foto: Arhiv občine Gorenja vas-Poljane Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred tremi leti ukraden Tavčarjev kip je po zaslugi dedičev dobil naslednika

Pester program ob 100. obletnici izidi knjige Cvetje v jeseni

29. avgust 2017 ob 08:58

Gorenja vas - Poljane - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Potem ko se neznanci pred tremi leti iz kapelice ukradli doprsni kip Ivana Tavčarja, so v ponedeljek odkrili nov kip, za katerega so zaslužni njegovi dediči.

Ob 166. obletnici rojstva pisatelja Ivana Tavčarja so v kapelici nad Tavčarjevim dvorcem na Visokem odkrili nov doprsni kip, ki ga je financiral predstavnik dedičev Alex Luckmann. Odločitev je bila povezana z odgovornostjo. "Kot dediči pristopimo in tudi finaciramo take zadeve, ki so pravzaprav splošnega kulturnega pomena za državo."

Kip je izdelal kipar Metod Frlic, ki je imel ob večjem številu pisateljevih portretov težko delo. "Ta kip je iz kompozitnih materialov, iz epoksi smole, pigmentov in prahov, tako da ni zanimiv za pretopitev, deluje pa kot izviren material," je po poročanju Aljane Jocif za Radio Slovenija povedal Frlic.

Ureditev območja kapelice z okolico, od koder so lepi razgledi na Tavčarjevino, je tudi potrditev dobrega sodelovanja med dediči in občino Gorenja vas - Poljane. "Kapelico z grobnico in dostopno potjo so prenesli v lastništvo občine, in tako smo že štiri mesece odgovorni, upravitelji in lastniki," je povedal župan Milan Čadež.

"Vesel sem, da je bila občina pripravljena prevzeti skrb za ta spomenik, saj dediči zanj ne bi mogli vedno skrbeti," je po poročanju STA povedal Luckmann in pojasnil tudi čut, ki ga imajo dediči do svojih predhodnikov in ki ga je vodil do financiranja novega kipa. "Naši predniki so vplivali na nas in normalno je, da se jim tudi na tak način zahvalimo za vse, kar smo od njih dobili. Vzgoja, ki jo dobimo od prednikov, je namreč zelo pomembna tudi za naše kasnejše delovanje in uspehe, ki jih v življenju dosegamo," je še izpostavil.



Luckmann sicer ni Tavčarjev neposredni potomec. Kot je pojasnil, je bil zadnji živeči sin Ivana Tavčarja Ante Tavčar dolgoletni soprog njegove stare mame in je vzgajal tudi njegovega očeta in njega samega. Ante Tavčar je bil bankir in je živel do 98. leta ter se še tik pred smrtjo zanimal za gospodarstvo in politiko. "To je bil tudi del vzgoje, ki jo je predal name," je izpostavil Luckmann, ki je danes direktor družbe Filc.

Pester sklop prireditev

V občini so te dni sklenili številne prireditve ob 100. obletnici izidi priljubljenega Tavčarjevega dela Cvetje v jeseni. Med drugim so predstavili povesti v poljanskem narečju, stalno zbirko dopolnili s knjižnico, odprli prenovljeno teniško igrišče na travi in pohodne poti. Nedeljskega pohoda po poti Cvetje v jeseni se je udeležilo več kot 300 pohodnikov, so na spletni strani zapisali na občini.

K. T.