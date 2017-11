Prenovili bodo Ruardovo graščino, kjer domuje železarski muzej

Projekt ocenjen na 2,5 milijona evrov

5. november 2017 ob 10:52

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Za prihodnje leto je načrtovana prenova slabih 500 let stare Ruardove graščine na stari Savi, v kateri najdemo Gornjesavski muzej z zgodovino železarstva. Muzejsko gradivo bodo preselili v začasne prostore.

Jeseniška občina ima sicer že več let pripravljene projekte in dokumentacijo za obnovo graščine, a je čakala na morebitne možnosti za sofinanciranje, saj je prenova ocenjena na zajetnih 2,5 milijona evrov. Nujnost prenove se je pokazala lansko poletje, ko se je podrl del stropa. Stavba pa potrebuje statično sanacijo, zamenjavo strehe in obnovo instalacij.

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger je izpostavil izredni pomen Ruardove graščine, saj gre za pravi stavbni dragulj jeseniške zgodovine. "Območje Stare Save smo v preteklosti skušali uveljaviti kot državni projekt, a pri tem nismo bili uspešni, zato tudi prenova Ruardove graščine ostaja na plečih občine. Zato se sedaj sami lotevamo prenove," je pojasnil župan.

Na razpisih bodo skušali dobiti nepovratna sredstva, če bo treba, pa se bo občina tudi zadolžila. V primeru, da bo občina pričela z izvedbo projekta obnove Ruardove graščine in projektov, kjer je predvideno sofinanciranje iz evropskih sredstev, je v proračunu za prihodnje leto, ki ga je jeseniški občinski svet obravnaval na oktobrski seji, predvideno, da se bo zadolžila za višino lastnih sredstev, in sicer največ do višine enega milijona evrov.

Izvajalec že izbran

Poleti je občina že objavila javni razpis za izvajalca celovite prenove, ki terja gradbena, obrtniška in instalacijska dela, pa tudi konservatorsko-restavratorske posege. Občina je izvajalca že izbrala, a je prišlo do pritožbe, zato trenutno poteka revizija javnega naročila. Dela naj bi vendarle stekla v prihodnjem letu in naj bi bila končana v dveh do treh letih.

Selitev gradiva v začasne prostore

Medtem se v Gornjesavskem muzeju pripravljajo na zahtevno selitev eksponatov in drugega gradiva v začasne prostore, kjer jih bodo lahko skladiščili. Na voljo imajo različne stavbe, med drugim tudi staro policijsko postajo in zdravstveni dom. Selitev so načrtovali že za konec tega leta, a se bo zaradi zamude pri izbiri izvajalca del, tudi selitev nekoliko zamaknila in bo predvidoma stekla po novem letu.

Direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič je prepričana, da bo selitev kar precejšen zalogaj. "Za muzej predstavlja to svojevrsten izziv," je izpostavila in pojasnila, da vsaka selitev muzejskega in arhivskega gradiva predstavlja svojevrstno tveganje, saj med selitvami lahko pride do izgube, založitve ali poškodovanja dediščine.

Razstava železarskega muzeja

V Ruardovi graščini hranijo praktično celotno stalno razstavo železarskega muzeja, gradivo o železarstvu in s področja etnologije širšega območja od Žirovnice do Rateč, ki je v depoju. Prav tako imajo obsežno strokovno knjižnico in starejše knjižno gradivo ter obsežno zbirko fosilov. V prihodnje naj bi muzej depoje imel drugod, saj naj bi bila prenovljena graščina primarno namenjena razstavi in sedežu muzeja.

Bucellini - Ruardova graščina, ki datira v leto 1538, je najbolj impozantna stavba nekdanjega fužinarskega naselja, urejenega v muzejsko območje Stara Sava. Jeseniška občina je ob pomoči ministrstva za kulturo in evropskih sredstev območje začela urejati in revitalizirati pred več kot desetimi leti. Obnovljena je tako že bila vrsta objektov, prvega so obnovili leta 2005, in sicer delavsko stanovanjsko stavbno kasarno. Sedaj na območju, ki je zaščiten kot tehniški spomenik, na obnovo čakata le še cerkev, ki je v občinski lasti, in graščina, kjer je bival lastnik prve fužine na Savi.

G. K.