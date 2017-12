"Prodaja Celice ogroža enega redkih uspešnih projektov samostojne Slovenije"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljubljanski župan Zoran Janković zatrjuje, da bo ne glede na lastništvo v stavbi ostala hotelska dejavnost, objekt pa bo zaščiten. Foto: BoBo Hostel ima 14 let prostore v stavbi nekdanjega vojaškega zapora. Foto: BoBo Sorodne novice V Hostlu Celica ostro nasprotujejo njegovi prodaji Dodaj v

3. december 2017 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V prostorih ljubljanskega hostla Celica poteka danes vrsta kulturnih dogodkov, s katerim želijo v kulturno-umetniškem društvu (KUD) Sestava poudariti svoje nasprotovanje odločitvi Mestne občine Ljubljana, da stavbo hostla proda.

V iskanju podpore svoji pobudi je KUD Sestava pripravilo javna vodstva po hostlu, pogovorni in pesniški večer, koncert ter projekcijo instalacije Kolektivno srce. Javno vodstvo bo potekalo še ob 17.00, uro zatem pa bo sledil pogovor Filozofska misel in umetniška zamisel. Ob 19.30 se bo začel pesniški večer, ob 21.00 bodo na dogodku Sozvočja sveta nastopile različne glasbene zasedbe, v temnicah Celice pa bo projekcija instalacije Kolektivno srce, ki je bila lani postavljena v Štefanovi katedrali na Dunaju.

"Postopek prodaje ogroža turistično znamenitost"

Ustvarjalci Celice in KUD-a Sestava so MOL pozvali, naj ustavi po njihovem prepričanju sporen postopek prodaje, saj ta ogroža turistično znamenitost, kulturno vrednoto in prostor spomina ter enega redkih svetovno uspešnih projektov samostojne Slovenije.

Kot pravi vodja kulturnega programa v hostlu Janko Rožič, je stavba nekdanjega vojaškega zapora, v katerem je že 14 let nameščen hostel, Ljubljano postavila na svetovni zemljevid mladinskega in kulturnega turizma. Nagrajena je bila s številnimi najvišjimi domačimi in tujimi priznanji, lani pa je bila uvrščena med 10 najbolj prestižnih hostlov v Evropi.

Janković: V stavbi bo ostala hostelska dejavnost

Župan Zoran Janković je sicer že zatrdil, da bo ne glede na lastništvo v stavbi ostala hotelska dejavnost, objekt pa bo zaščiten. Kot pravi, se zaveda, da je hostel svetovna znamenitost. Pogovori glede lastništva Hostla Celica, ki je od lani v 100-odstotni lasti MOL-a, po njegovih trditvah sicer potekajo že dlje časa.

Oglasili so se tudi iz zavoda Šouhostel, dolgoletnega upravljavca Hostla Celica. Želijo si, da hostel "ne le obstane na tej zgodovinski lokaciji, ampak da tudi vzdržuje svoje nastanitvene in umetniške vsebine, ki Celico uvrščajo v sam vrh svetovne ponudbe hostlov". "Vprašanje lastništva je pomembno, saj ni mogoče prav od vsakega lastnika pričakovati razumevanje za dejavnost, ki je več kot le tržna," so dodali v sporočilu za javnost in izpostavili, da je MOL v zadnjih letih naredila veliko za razcvet Ljubljane, ki je pozitivno vplival tudi na delovanje Celice. A tudi hostel je del uspešne ljubljanske in slovenske turistične zgodbe, so spomnili.

