Prvotnim ustanoviteljem Ksevta prepovedana nadaljnja uporaba zasebne lastnine

Razprtije okoli Ksevta v Vitanju se nadaljujejo

3. april 2018 ob 14:56

Vitanje - MMC RTV SLO

Prvotni ustanovitelji Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij sporočajo, da so prejeli "obvestilo o prepovedi nadaljnje uporabe zasebne lastnine prvotnih ustanoviteljev Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij, ki se uporablja za potrebe izvajanja javnega programa zavoda Center Noordung."

Kot je v sporočilu za javnost zapisal soustanovitelj Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt) Miha Turšič, je bil ob vstopu Republike Slovenije v ustanoviteljstvo Ksevta lanskega marca v objektu v Vitanju še zmeraj postavljen celotni razstavni program prvotnih ustanoviteljev in zbirka kulturne dediščine.

"Razstavno opremo, multimedijsko tehnologijo, vsebino razstav, knjižno zbirko, eksponate kulturne dediščine ter umetnine mednarodnih umetnikov, je državni javni zavod že celo leto zavestno uporabljal brez pravne podlage in dogovora z zakonitimi lastniki," še beremo v Turšičevi izjavi za javnost.

Nerazrešen prenos lastnine

Pred skoraj natanko letom dni je eden od državnih sekretarjev pozval ustanovitelje Ksevta, naj z vodstvom javnega zavoda Ksevt – torej sedanjega Centra Noordung – razrešijo odprta vprašanja prenosa upravljanja intelektualne in predmetne lastnine na javni zavod Ksevt v Vitanju. Po Turšičevih besedah so nekaj dni pozneje poslali predlog rešitve, na katerega pa niso prejeli nobenega odziva, razen da je taisti državni sekretar javno zanikal zasebno lastnino.

Turšič opozarja, da v pretečenem letu dni državne institucije kljub pozivom niso izkazale nobene pripravljenosti za ureditev pravne podlage, ki bi omogočila, da državni javni zavod uporablja zasebno lastnino.

"S preimenovanjem institucije so celo dokazali, da je bil izveden zgolj nasilni prevzem prepoznavne in vzpostavljene institucije Ksevt. V tem času je bila s strani trenutnega vodstva uničena tudi umetnina Spektralni modulator Edvarda Zajca," še opozarja soustanovitelj Ksevta.

Turšič je mnenja, da je bila ta kulturna institucija nasilno prevzeta in da gre za materialno okoriščanje državnih in javnih funkcionarjev z zasebno lastnino državljanov, oziroma kot to sam imenuje, gre za gospodarsko-politični kriminal.

P. G.