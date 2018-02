Recital pred Prešernovim spomenikom: "Mi ne moremo čakati na boljše čase"

Številne kulturne ustanove imajo zastonj vstop

8. februar 2018 ob 11:10

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 12:26

Ljubljana

"Mi ne moremo čakati na boljše čase. Naš poklic je tukaj in zdaj," je na recitalu pred Prešernovim spomenikom opomnila predsednica Združenja dramskih umetnikov Saša Pavček.

"Čas se bliskovito spreminja. Pričakovali bi, da bo ves napredek pri človeku namenjen oplemenitenju njegovega življenja ... A je ravno obratno. Danes umetnik toži nad enakimi težavami kot pred 100 leti," je dejala igralka Drame. V svojem nagovoru je opomnila na željo umetnikov po "stisku rok v razumevanju, spoštovanju," in poudarila, da umetniki občutijo stisko in jezo nad brezbrižnim odnosom do kulture, hkrati pa se je zahvalila občinstvu. "Samo tisto, kar se usidra v vašem spominu, ostane. Naj ostane misel, da ima lepota umetnosti smisel."

Letošnji recital je potekal že 32. Začel se je z Zdravljico, ki jo je prebral Aleš Valič, po pozdravnem govoru Saše Pavček pa so z govorjeno besedo, poleg Prešernovih del bodo ob Cankarjevem letu na sporedu tudi dela našega največjega pisatelja, nastopili številni igralci in igralke vseh generacij ter študenti ljubljanske Akademije za gledališče radio, film in televizijo. Sočasno bosta tudi recitala članov Združenja dramskih umetnikov Slovenije v Mariboru na Grajskem trgu in Novi Gorici na Bevkovem trgu.

Osrednja prireditev bo v Vrbi pred Prešernovo rojstno hišo, kjer bo kot slavnostna govornica zbrane nagovorila predsednica Slovenskega centra Pen Ifigenija Zagoričnik Simonović.

K. T.