Renzo Piano bo zasnoval zamenjavo za zrušeni viadukt v Genovi

Genova je rodni kraj slavnega arhitekta Renza Piana

29. avgust 2018 ob 17:04

Genova - MMC RTV SLO

Arhitekt Renzo Piano po lastnih besedah od zrušenja genovskega viadukta "ne more misliti na nič drugega kot na ta most", zato je mestnim oblastem predstavil novo zasnovo za avtocestni most Morandi, ki se je zrušil v sredini tega meseca, pri čemer je umrlo 43 ljudi.

V Genovi leta 1937 rojeni Renzo Piano se je glede svojega zamišljenega projekta v preteklem tednu sešel s predsednikom deželne vlade v Liguriji Giovannijem Totijem.

Po njunem sestanku je Piano povedal novinarjem: "Ne morem misliti na nič drugega kot na ta most. Imam zamisel o tem, kako naj bi bil videti [novi] most, vendar je to zgolj začetek ... obstaja moralna zavezanost. Most mora odražati tragedijo in kako se je izšla." Arhitektova tiskovna predstavnica pa je nato zavrnila nadaljnje komentiranje.

"Poklonili se bomo ljudem, ki so umrli"

Sledile so Totijeve objave na družbenih omrežjih, na objavljenih fotografijah pa ga je mogoče videti v družbi Piana, pred njima pa so makete, modeli in razgrnjeni načrti. "Renzo Piano je Genovi podaril svojo zasnovo čudovitega mostu. Mesto lahko hitro na novo zgradi nujno potrebno, varno in izjemno delo. Poklonili se bomo ljudem, ki so umrli," je med drugim zapisal Toti.

200-metrski del mostu na višini 45 metrov se je v sredini avgusta porušil v hudem neurju, na njem je bilo takrat do 35 vozil. Most je padel na dve skladišči, ruševine pa so padle tudi na železniške tire in v reko. Gre za most na avtocesti A10, ki povezuje italijansko in francosko obalo.

Zadnja obnova pred dvema letoma

Viadukt so odprli 4. septembra 1967. Dolg je 1.182 metrov, visok 45 metrov, naslanja pa se na tri betonske stebre, ki so visoki 90 metrov. Vendar je bil vse od svojega odprtja pred petimi desetletji predmet razprav, tudi zato, ker je bil speljan nad gosto poseljenim mestnim predelom. V zadnjih letih so ga temeljito prenovili, nazadnje pred dvema letoma. Omenjena avtocesta je ena glavnih prometnic v italijanski pokrajini Ligurija.

Tragedija je sprožila razpravo na nacionalni ravni o vladnih naložbah v infrastrukturo države. Piano je za italijanski časopis La Repubblica dejal, da ima struktura "dolgo zgodovino vzdrževanja in strogega nadzora", toda tisto, česar primanjkuje v Italiji, je kultura učinkovitega diagnosticiranja lokacije pred začetkom gradnje.

Po svetu, vendar vselej povezan z domovino

Med najslavnejše Pianove stvaritve spadajo Center Pompidou v Parizu, nekatere izmed stavb na Potsdamer Platzu v Berlinu, letališče v Osaki, Muzej Paula Kleeja v Bernu in nebotičnik Shard v Londonu.

In čeprav Piano načrtuje projekte na različnih koncih sveta, ves čas ostaja tesno povezan z domovino. Tako je tudi že v letu 2009 sodeloval pri popotresnih projektih v mestu L'Aquila, v letu 2016 pa je svetoval po potresu, ki je prizadel osrednji del Italije.

P. G.