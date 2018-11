Na nagrobniku piše, da ga je oče Aerius Jucundus postavil svoji 12-letni hčerki po imenu Arellia Argolis. Foto: RTV SLO/Silvo Plavec Jure Meden je spomenik našel med ribolovom v Savi. Foto: RTV SLO/Silvo Plavec VIDEO Ribič odkril rimski nagrobnik Dodaj v

Ribič v Kranju našel nekaj manj kot 2000 let star rimski nagrobnik

Spomenik je oče postavil 12-letni hčerki Arellii Argolis

22. november 2018 ob 21:19

Kranj - MMC RTV SLO

Pod savskim mostom v Kranju je ribič med ribolovom v vodi naletel na nenavadno najdbo, ki se je naknadno izkazala za rimski nagrobni spomenik. Pred nekaj manj kot 2000 leti ga je oče postavil svoji umrli hčerki.

Potem ko je ribič Jure Meden pred tremi dnevi med ribolovom v reki Savi opazil nenavaden kamen, je o tem nemudoma obvestil Zavod za varstvo kulturne dediščine, akcija je hitro stekla in danes so s pomočjo gasilcev spomenik vzdignili iz vode.

Namesto ribe je tako ujel nagrobnik. "Tako je, po mojem največja riba v življenju, tam kakšnih 200 kg (smeh). V bistvu je tukaj dol znano mesto za ribolov, šel sem tja in nenadoma – če si ribič, poznaš svojo reko in opaziš, da je kaj drugače – opazim, da so zapisane latinske črke in pa to pisavo. Malo sem bil presenečen," pove Meden.

Kako se je rimski nagrobnik znašel prav na tem mestu, še ni znano. Po besedah Judite Lux iz kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine ne morejo še točno reči, od kod prihaja nagrobnik. Gotovo datira v 1. ali 2. stoletje, lokacijo morajo pa še preveriti.

Naravnost v restavratorski center

Spomenik je dolga leta voda očitno počasi nosila proti Kranju. In prav zaradi visokih voda, ki bi ga lahko zopet odnesle, se je strokovnjakom mudilo, da ga čim prej potegnejo iz vode. "Tudi sedaj smo se odločili, da gre takoj v restavratorski center zavoda, kjer se bo preverilo, v kakšnem stanju je," pove Judita Lux.

Po prvih ocenah sodeč, je zelo dobro ohranjen, napis je tudi po dolgih stoletjih še vedno zelo dobro viden in razkriva usodo 12-letne deklice. "Ja, ta nagrobnik je postavil oče Aerius Jucundus svoji 12-letni hčerki, ki se je imenovala Arellia Argolis," pove Anja Ragolič z Inštituta za arheologijo. Še več podrobnosti pa bodo strokovnjaki razkrili po temeljiti raziskavi.

Jan Novak, Televizija Slovenija