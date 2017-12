Sarajevskemu apolitičnemu Muzeju vojnega otroštva letošnja evropska muzejska nagrada

Muzejska nagrada Sveta Evrope za leto 2018

6. december 2017 ob 08:48

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Po Karibskem centru spomina na trgovino s sužnji in suženjstvo v Guadeloupu ter Evropskemu centru solidarnosti v Gdansku v preteklih dveh letih je muzejsko nagrado Sveta Evrope za leto 2018 prejel sarajevski Muzej otroštva med vojno.

Kot piše v utemeljitvi, je muzej navdihujoč primer iniciative pod vodstvom karizmatičnega mladeniča Jasminka Halilovića, ki je bil tudi sam otrok med štiriletnim obleganjem Sarajeva.

Razumevanje evropske kulturne dediščine

Odločitev za nagraditev tega muzeja so sklenili v torek na odboru za kulturo sveta v Budimpešti. Svet Evrope nagrado podeljuje na letni ravni od leta 1977. Podelijo jo muzeju, katerega delo pomembno prispeva k razumevanju evropske kulturne dediščine. Nagrajeni muzej prejme diplomo in za leto dni v hrambo bronasti kipec ženske s prelepimi prsmi katalonskega umetnika Joana Miroja.

Prek muzeja do zdravljenja lastnih ran

Direktor muzeja Jasminko Halilović je v sklopu zdravljenja lastnih ran iz otroštva leta 2010 na spletu objavil kratek vprašalnik in prejel okoli tisoč odgovorov, ki jih je sprva objavil v knjigi, nato pa je pričevanja predstavil še v muzeju. Skozi močne osebne zgodbe in predmete, povezane z njimi, mu je uspelo ustvariti prostor, ki kliče k miru, spravi in poudarja pomen kulturne raznolikosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Samozadosten model civilne pobude

Halilović s svojim apolitičnim muzejem teži k zbiranju pričevanj o tem, kako so vojno doživljali otroci, svoje raziskovanje pa širi na celotno Bosno in Hercegovino in med pripadnike diaspore ter tudi svetovno, v sodelovanju z združenji iz Libanona, Sirije in Turčije. Žirija za nagrado je muzej izbrala, kot "resnično vpliven samozadosten model civilne pobude" in ponuja vzorec, ki ga je mogoče vzpostaviti še na drugih območjih spopadov po svetu, kjer so trpeli tudi otroci.

P. G., foto: EPA